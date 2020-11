Soleá, representante española en ‘Eurovisión Junior’: “Hay muchísima gente que me llama la Beyoncé de Triana”

No queda nada para que Soleá represente a España con su Palante en la 18º edición de Eurovisión Junior. Este mismo domingo, 29 de noviembre, tendrá lugar el certamen con una edición muy especial donde los pequeños artistas actuarán desde sus países. La gala se podrá seguir en La 1 a partir de las 17:00 con la narración de nuestro compañero Tony Aguilar y la periodista Eva Mora.

Horas antes del gran momento, Soleá ha atendido a los medios en una rueda de prensa que ha organizado RTVE. Con un gran salero y muchas ganas de cantar para toda Europa, la pequeña ha dado algunas de las claves de la actuación que tiene preparada. Recordad que Palante es un tema de pop urbano con toque flamenco y un mensaje lleno de optimismo, muy necesario en estos tiempos convulsos.

En la rueda, también le han acompañado los comentaristas del programa, Tony y Eva, vuelven a repetir como comentaristas en Eurovisión.

“Estoy súper contenta de donde he llegado, pero también súper nerviosa. Aunque no ganemos, yo ya me siento ganadora por haber representado a mi país”, ha empezado diciendo Soleá.

Es la participante más pequeña de esta edición con tan solo nueve añitos. La artista, en su puesta en escena, además de cantar, baila: “Parece fácil, pero no lo es. Me he tenido que preparar mucho”.

Una carrera de fondo

Soleá tiene claro que participar en este certamen ya va a formar parte de su vida para siempre: “Cuando yo sea grande me voy a quedar con este recuerdo de haber representado a mi país. Es que hemos vivido tantos momentos graciosos y buenos”. Eso sí, cuando le han preguntado sobre si le gustaría participar en el de mayores cuando tenga edad, ella lo tiene claro: “Por supuesto. Me encantaría volver a representar a España de grande. Serían ya dos grandes recuerdos”.

Soleá, cuyos referentes musicales van desde Stevie Wonder hasta Aitana, tiene claro que de mayor quiere ser cantante. Aunque no da clases de canto, la andaluza ha reconocido que sí da de piano: “Canto desde que tengo un añito y tengo claro que quiero dedicarme a ello”.

Para la puesta en escena, que ella misma ha reconocido que no ha podido ver todavía en pantalla, ha estado preparándose con una de las bailarinas más conocidas de España y que conocemos gracias a Fama y a Operación Triunfo: “He estado trabajando con Vicky Gómez en el baile”

Sus rivales

Aunque este año el Festival de Eurovisión Junior va a ser diferente debido a la crisis del coronavirus y todos los representantes tendrán que cantar desde sus países, lo cierto es que Soleá ha podido tener contacto con una de ellas.

“Hace poquito hice una entrevista con Valentina de Francia. Me llevé super bien con ella, es un encanto de niña y es guapísima”, ha asegurado la niña. Además, Soleá cree que la candidata francesa y su tema J’Imagine es la otra artista que más posibilidades tiene de ganar.

Antes, durante y después de Eurovisión Junior

A tan solo 48 horas de actuar para toda Europa, Soleá ha hablado sobre cómo ha vivido estos días. La pequeña reconoce que no ha podido acudir a sus clases de piano. Además, se ha vuelto toda una estrella en su colegio: “Me reciben con música y con el tema Palante. Yo creo que ahora me quieren un poquito más”.

Soleá también ha comentado lo que estará haciendo cuando estén dando las votaciones: “Tengo un amuleto que es este collar, es la mano de Dios y estaré besándola cuando estén dando los votos”.

Los planes de Eurovisión Junior 2021

Aunque todavía no ha tenido lugar Eurovisión Junior 2020, ya estamos pensando en la siguiente edición y en si TVE está pensando en preparar un programa previo para escoger a los representantes. Toñi Prieto, la directora de contenidos de la cadena, ha dicho lo siguiente:

"Hasta ahora nos está funcionando muy bien lo que estamos haciendo. Tengo que decir que es complicado encontrar niños que sean artistas. Hay otros programas en otras cadenas que funcionan, pero no es fácil. Ya veremos el año que viene”.

Además, Prieto ha comentado que todavía no han pensado dónde se celebraría Eurovisión Junior en España en caso de que ganase: “Si ganamos, sí que estamos preparados para hacer un festival. De momento nos parece un poco prematuro. Si ganamos, nos pondremos las pilas”.

Teniendo en cuenta las buenas posiciones que consigue España en Eurovisión Junior y lo mal que queda siempre en la de mayores, Toñi ha querido dejar claro que TVE se vuelca de la misma manera en uno como en otro:

“Ponemos el mismo empeño en un festival que otro. Es verdad que en Eurovisión Junior son menos países, pero siempre ponemos empeño. Hemos trabajado siempre con un gran equipo y ahora estamos volcados con la canción de este año”.

Puedes votar a Soleá desde España

En Eurovisión Junior, a diferencia del adulto, los espectadores pueden votar la candidatura de su propio país. Desde este viernes, 27 de noviembre, la web oficial de Junior Eurovisión permitirá votar entre las 12 candidaturas de manera totalmente gratis.

Los espectadores tendrán que escoger tres de ellas para que el voto sea válido. Las votaciones se cerrarán justo antes de que comience la gran final del domingo a las 17:00. Estos votos cuentan un 50%. El otro 50% lo escoge un jurado profesional.

Recuerda: este domingo, 29 de noviembre, puedes ver Eurovisión Junior en La 1.