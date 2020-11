El TikTok de Dani Martín y Camilo que nunca imaginábamos ver

La vida nos coloca a personas por el camino. Algunas están de paso y otras se quedan para siempre. Pero cuando, además, las encuentras en tu camino profesional, compartes su misma psaión. Esto es algo que ha ocurrido entre Dani Martín y Camilo, cuya amistad ha quedado reflejada en forma de canción.

El colombiano ha colaborado en el último disco del madrileño con Avioncito de Papel, una bonita canción que nos conquistó a todos con tan solo escuchar sus primeros acordes. Después de ello, su amistad ha ido viento en popa.

Tanto es así que se han animado a grabar un vídeo en TikTok ... ¡juntos! Ambos se atreven con el reto del colombiano moviéndose frente a la cámara al ritmo de Tattoo, la colaboración de Camilo último con Rauw Alejandro. ¿Alguna vez habías imaginado encontrarte con un TikTok de Dani Martín y Camilo? "Te amo", dice el madrileño en la descripción del vídeo.

Además hemos podido conocer la faceta como bailarín de Dani, lo que sin duda ha protagonizado gran parte de los comentarios en redes sociales. "Dani me representa bailando", dice una usuaria. "Pues que a mí no se me da tan bien como a ti, Dani", añade otra. Lo importante es pasarlo bien, ¿no es así?

Eso sí, desconocemos cuándo y dónde han grabado dicho TikTok, aunque teniendo en cuenta que Camilo está en España, quizás han aprovechado su visita para encontrarse y compartir alguna que otra risa. Sea como sea, ambos han demostrado que lo que la música une no lo separará nadie.