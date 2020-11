Estos son los objetos más extraños que se han encontrado en un avión

Hoy hemos querido hablaros del maravilloso y desconocido mundo de las oficinas de objetos perdidos. Parece una tontería, pero son lugares mágicos que existen en grandes ciudades, aeropuertos o centros comerciales, y que esconden todo tipo de tesoros.

Estos lugares, que en ocasiones se cuelan en programas locos de la tele, tienen un mecanismo muy sencillo. Encuentras algo, desde un maletín misterioso hasta muletas, regalos o dentaduras postizas, los dejas ahí, y si al cabo de un tiempo nadie lo reclama lo ponen a subasta.

Uno de los lugares donde es muy frecuente dar con objetos que han sido olvidados, son los aviones. Parece que es más común de lo que creíamos y según una encuesta realizada por una conocida página de comparadores de vuelos, un 25% de su tripulación se ha tropezado con algo que no debía estar ahí.

Entre pasaportes, libros y algún que otro teléfono, estos trabajadores del aire también han encontrado todo tipo de extravagancias, entre ellas numerosas mascotas. Desde loros, ranas o tortugas, hasta serpientes o peces extraviados dentro de la aeronave.

Pero eso no es todo, aunque muchos no os lo creáis, la gente ha olvidado cosas tan esenciales como ojos de cristal, peluquines, ropa interior o instrumentos de todos los tipos y colores. Además, no faltan cosas con un poco más de valor económico o sentimental como pueden ser bolsas repletas de diamantes, vestidos de novia o hasta propuestas de matrimonio.

Sabemos que es complicado de superar, pero nuestros andayeros siempre nos sorprenden. En este caso, Isaac de Madrid nunca olvidará su etapa como responsable de seguridad de una discoteca. Porque además de abrigos y chaquetas, nuestro andayero se encontró una pierna ortopédica en un baño. Lo más loco es que el dueño no apareció hasta un mes después.

Jessi de Madrid no se ha quedado atrás con su historia, esta oyente cazó en una piscina infantil unas bolas chinas. La pobre pensaba que se trataba de una goma de pelo de algún niño y cuando las sacó del agua descubrió el pastel. Sus sospechas apuntan a algunas de las mujeres del aquagym.

Ellos no han sido los únicos, Dani Moreno 'El Gallo' también se ha tropezado con algo que casi le hace perder un vuelo. Si quieres enterarte de todo lo que ha sucedido en el programa, ya sabes lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y no te pierdas nada!

