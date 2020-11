Risto Mejide no sólo juzga a los artistas, sino que se convierte en uno en el IG de Laura Escanes

Este fin de semana Risto Mejide ha celebrado su 46 cumpleaños y lo ha hecho en familia, como a él le gusta. “En un año tan difícil para todos, no está de más recordar que la felicidad es proporcional al amor de la gente a la que amas. Y yo jamás pensé que pudiera ser tan feliz. Gracias @lauraescanes, mi amor y mi todo. Gracias #Julio y #Roma, mi razón de ser. Y gracias a todos vosotros, amigos, conocidos y desconocidos por todos vuestros mensajes de cariño y de apoyo. Por 46 años más a vuestra vera. 😎”, compartía en sus redes.

El tiempo ha demostrado que su amor por la influencer era real por mucho que se pusiera en cuestión cuando comenzó por la gran diferencia de edad que hay entre ambos. Han pasado unos años y las muestras de amor no dejan de estar presentes en su día a día.

Got talent

“Home is where the heart is @ristomejide 🏠🖤”, escribía Laura Escanes dejando claro que ella se siente en casa siempre que está junto a su marido. Y esta frase tan de Mr. Wonderful la acompañaba de unas imágenes en las que podemos ver a Risto tocando el piano. Acostumbrados a verle juzgando a otros artistas, ahora le hemos visto en el papel contrario. Ahora nos toca juzgarle a él. “Qué bonito momento ❤️”, aseguraba Verdeliss. “Toma!!!! 😍”, añadía Adriana Abenia.

Parece que la interpretación de Song for guy, de Elton John, ha convencido. Eso es porque su público es más indulgente que él y mucho menos exigente. Aunque, hay que reconocer que le queda muy bien el piano.

De cumple

Por cierto, que su mujer no ha dudado en felicitarle por su cumpleaños con una tira de fotografías que demuestran lo mucho que se divierten juntos. “No sabía que foto elegir para subir en tu día y hemos improvisado NI TAN MAL 😂😂😂 Te amo mi amor @ristomejide por muchos más juntos 🖤🖤🖤🖤🖤🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂”, escribía en redes.

Y no ha sido la única que ha querido felicitar a Risto en un día tan especial para él. Compañeros y amigos le han dedicado unas palabras.