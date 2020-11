Pilar Rubio nos da ideas para poner un árbol de Navidad diferente a coste casi cero

Sí, ya es Navidad. No técnicamente pero sí en espíritu porque el ambiente navideño ya se ha instaurado en nuestro día a día. Los alumbrados de luces ya se han puesto en marcha y en muchos hogares, ya se han puesto los adornos y abetos. En esta época complicada, no en todas las casas pueden destinar grandes cantidades de dinero para la decoración, pero hemos descubierto, gracias a Pilar Rubio y Sebastián Gallego.

Ambos se han juntado en la casa de la presentadora y han montado un árbol navideño alternativo a coste casi cero. Se han ido al campo en busca de ramas de árboles de diferente hoja y color y ese ha sido su base para montar el suyo propio al que también han añadido piñas que han encontrado en la naturaleza y algún adorno extra como plumas o servilleteros brillantes.

Un árbol alternativo

“¡¡¡Un árbol de Navidad IDEAL!!! Hoy ha venido @sebastiangab a casa para ayudarme con el árbol de Navidad. Tiene unas ideas geniales y, cuando vi lo bonito que había puesto su árbol con decoración alternativa, quería que nos enseñara cómo hacerlo. Así que hoy nos hemos puesto en sus manos 😘”, informaba Pilar en sus redes.

Ha compartido un vídeo del montaje de su árbol de Navidad. Poco más de diez minutos en los que ha quedado montado su abeto con decoración predominantemente natural y algún que otro adorno que potencian ese aspecto tan campestre y hogareño.

Un segundo árbol

Eso sí, la televisiva siempre ha tenido en cuenta el peligro que corre su árbol en una casa rodeada de niños y, por eso, ha buscado una especie de parapeto para dificultarles el acercamiento.

Claro que ha asegurado que no será el único árbol de estas navidades ya que sus hijos montarán el suyo propio. “Yo estoy in love con el árbol. Como ya he comentado en el vídeo, este árbol lo hemos decorado para que sirva de inspiración y nuevas ideas. Dentro de unos días montaré otro con los niños como todos los años. Aunque os confieso una cosa, no sé si solo me pasa a mi... mis hijos empiezan a montarlo conmigo con mucha ilusión y a los diez minutos me quedo yo sola porque se aburren... todos los años igual...”, explicaba. De momento, el espíritu navideño ya se ha colado en su casa.