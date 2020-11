David Prowse: el actor más famoso del mundo al que nadie ponía rostro

David Prowse ha fallecido a los 85 años. Este actor inglés fue uno de los más famosos del mundo, aunque la mayoría nunca le puso cara. Su papel más emblemático, aquel que todos conocemos, cinéfilos o no, fue el de Darth Vader, el villano más temible de la historia del cine, ese inolvidable personaje que George Lucas popularizó a partir de 1977 con su fantástica saga de películas de Star Wars.

Lo curioso de la carrera de Prowse es que muchos ni siquiera conocen su voz. Y no, no hablamos de los que hayan visto Una nueva esperanza en español, sino que fue el propio Lucas quien decidió sustituir la voz original de Prowse para su personaje en La guerra de las galaxias por la del actor James Earl Jones, que era mucho más profunda e intimidante. Una decisión que Prowse no supo hasta que vio la película en cines.

Aunque el propio Prowse era lo suficientemente intimidante en persona: medía más de dos metros y pesaba 120 kilogramos, todo gracias a su devoción por la halterofilia. Su voz no daba tanto miedo como la de Earl Jones, es cierto, y por eso se ganó el apodo de "Darth Farmer" en el rodaje por su fuerte acento del oeste de Inglaterra, pero su imponente físico fue suficiente para que Lucas decidiera meterlo bajo aquel traje negro que hoy todos conocemos y se convirtiera así en una leyenda.

Además de las tres películas originales de Star Wars, Prowse participó en clásicos incontestables como La naranja mecánica de Stanley Kubrick y en la Casino Royale de 1967, perteneciente a la saga 007. También participó en las películas de terror El horror de Frakenstein y Frankenstein y el monstruo del infierno y en varios episodios de la serie Doctor Who.

Algunos de sus ex-compañeros de reparto han despedido al actor con emotivos mensajes en sus redes sociales. "David Prowse ha muerto. Fue un hombre amable y mucho más que Darth Vader. Actor-marido-padre miembro de la Orden del Imperio Británico [...] Quería tanto a sus fans como ellos lo querían a él", escribió Mark Hamill en su Twitter.

A sus 85 años, el padre de Luke Skywalker puede descansar en paz.