Las lágrimas de Chenoa en ‘Tu cara me suena’ por su boda

Tu cara me suena regresó después de 8 meses de parón por el coronavirus. El programa tuvo que dejar de grabarse y hasta este domingo, 29 de noviembre, no pudo regresar.

Cabe recordar, que la entrega que se emitió era la última que registraron antes de la pandemia, por lo que Chenoa aún mantenía los planes de boda para el pasado verano.

De esta forma, Ángel Llácer le pidió que se acercara a él en mitad de plató para darle opciones de versos en su ceremonia. Una la hizo el Monaguillo y otra él mismo.

"Chenoa, chenoa soy tu padrino de boa, espero que no nos llueva porque tendré que ir en canoa, solo te puedo decir que te quiero toa, toa" expresó el concursante.

Ángel, a Chenoa: "Te vi nacer artísticamente en televisión"

Mientras el juez dijo: "Te conocí siendo una niña hace ya 20 años y desde entonces solo has subido peldaños", empezó haciendo referencia a Operación Triunfo.

"Te vi nacer artísticamente en televisión, y tengo claro que tienes una misión: naciste siendo una mujer fuerte y luchadora y hoy igual cantas y actúas que pones una lavadora. No hay nada ni nadie que se te resista. Hoy solo quiero decirte que te he querido desde el primer día y te has convertido en mucho más de lo que esa niña prometía. Espero que seas muy feliz con tu urólogo. Te quiero Chenoa, te quiero Laura, te quiero amiga", concluyó mientras ella no paró de llorar.

El público no dejó de aplaudir el momento y ella confesó que se emocionaba porque sabía "que lo siente de corazón".