50 años de ‘Feliz Navidad’, la canción de José Feliciano que cautivó a todo el mundo

Como el turrón. El clásico de José Feliciano vuelve a ‘casa’ cada Navidad. Y ya van 50. Feliz Navidad forma parte de la banda sonora de varias generaciones y, a día de hoy, sigue estando presente en las ‘playlist’ de villancicos de todo el mundo. Sin duda, es una de las melodías navideñas más populares de todos los tiempos y hay versiones para todos los gustos. Desde la conocidísima de Boney M, hasta las menos populares de Céline Dion o Michael Bublé, sin olvidar el dueto de Raphael y Fangoria. Incluso los tres tenores la han cantado.

Un puente entre dos culturas

El clásico navideño bilingüe de José Feliciano cumple medio siglo de vida. Cuando la escribió, en 1970, no pensaba que pudiera estar creando una canción a la altura de White Christmas. Feliz Navidad se convirtió en un clásico que unió varias culturas: “La idea de Feliz Navidad era la de intentar unir a la gente. Mis pensamientos, cuando compuse la canción eran que no importaba en qué lengua la cantaras, el sentimiento de la Navidad es común para todos nosotros”. Además, a todo el mundo le gusta, dice su autor: "No hay emisora de radio que la haya descartado porque fuera demasiado española, o la comunidad latina no podía decir ‘no la podemos poner porque es demasiado inglesa’”.

Con tan solo dos pegadizas estrofas, una en español y la otra en inglés, el artista cautivó a millones de personas en el mundo entero. La letra de Feliz Navidad consta solo de cuatro frases repetidas una y otra vez. Pocas veces se ha conseguido tanto con tan poco.

ESTRIBILLO DE 'FELIZ NAVIDAD' Portada de 'Feliz Navidad' de José Feliciano. / RCA Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart

Feliciano recuerda: “Cuando estaba grabando mi álbum de Navidad en 1970, Rick Jarrad me dijo: ’Jose, deberíamos tener un villancico original ¿puedes hacerlo?’”. Feliciano contestó: “Bueno, tú ya sabes que nunca lo he intentado. Pero voy a intentarlo. Pensaba que sería muy difícil competir con White Christmas o Rockin’ Around the Christmas Tree, pero entonces empecé a cantar Feliz Navidad”.

Feliz Navidad es "una gran tesoro musical"

"No sé por qué Feliz Navidad se convirtió en una de las favoritas de la gente. Creo que es por su sentimiento puertorriqueño” dijo en NBCNews. Y es que el compositor rinde homenaje a sus raíces incorporando el cuatro, un instrumento que deriva de la guitarra y se suele utilizar en los tradicionales villancicos de Puerto Rico, conocidos como parrandas navideñas.

A lo largo de su carrera, José Feliciano ha grabado muchas versiones como Light my fire de The Doors, que incluso superó a la original en las listas británica. Fue su primer gran éxito a nivel mundial, en el año 68. En una entrevista para M80 Radio, de 1996, el artista quiso señalar su faceta como compositor… y puso como ejemplo Feliz Navidad: "Yo empecé con composiciones propias en el 69 donde grabé Rain, que es mía, también Feliz Navidad, que se ha convertido en un gran tesoro musical. No... yo he compuesto muchas canciones".

Boney M, Azúcar Moreno, Céline Dion o Raphael

De Feliz Navidad se han hecho incontables versiones a lo largo de sus cinco décadas de vida. Es una de las canciones navideñas más reproducidas y grabadas en todo el planeta. Quizá una de las primeras que conocemos es la popularizada por Boney M en 1981. Pero no podemos olvidar la rendición de Céline Dion o incluso la que hizo el grupo Chicago en el año 2003.

El cantante José Feliciano, actuando junto al ya clásico árbol de Navidad del Rockefeller Center en 2009. / George Napolitano/FilmMagic

Raphael también se atrevió con este villancico e incluyó dos versiones dueto en su álbum Navidad Con Raphael y sus Amigos en Vivo (2015). Uno con Fangoria, y el otro con el mismísimo José Feliciano. Antes, en 2011, Michael Bublé y Thalía habían hecho su propio dueto del clásico navideño. Y remontándonos aún más, a 1991, fueron Azúcar Moreno quienes aportaron su toque flamenco al tema que formó parte de su álbum Navidad en España. En 2016, Laura Pausini la incluyó en Laura Navidad. Y además, la han cantado los tres tenores Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y José Carreras acompañados de la Orquesta Sinfónica de Viena.

“Es difícil creer que vengo cantando Feliz Navidad desde hace 50 años”

Para conmemorar el medio siglo de Feliz Navidad, José Feliciano acaba de publicar una nueva versión, la enésima ya, en la que participan una treintena de artistas. Entre otros, encontramos nombres tan dispares como Michael Bolton, Pitingo, Jason Mraz , Bertín Osborne, Shaggy, Julio Iglesias Jr., Jon Secada o Gloria Gaynor, además de la boyband CNCO o la mexicana Patricia Manterola.

Durante los meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19, el artista puertorriqueño estuvo ocupado preparando este merecido tributo a su clásico navideño. Y para ello quiso contar con figuras musicales de todo el mundo, por aquello de ‘unir puentes’. Como fue imposible que se reunieran para grabarla, se hizo de forma remota.

“Es difícil creer que vengo cantando Feliz Navidad desde hace 50 años” dice en comunicado José Feliciano en un comunicado. “Cuando compuse la canción, estaba de gira sin parar y extrañaba a mi familia y las tradiciones navideñas de Puerto Rico. Estoy abrumado por la generosidad de espíritu y la pasión que mis amigos le han puesto a esta versión y estoy agradecido de que esta canción siga trayendo alegría y uniendo a la gente en todo el mundo. ¡Feliz Navidad para todos!”.

Hola amigos. Les habla José Feliciano y quiero desearles una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo lleno de mucha felicidad. Muchas gracias.