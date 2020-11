Juan Avellaneda habla sobre su cáncer de testículos para mandar un mensaje de apoyo

Juan Avellaneda ha querido hablar por primera vez sobre el cáncer de testículos que le diagnosticaron. El joven diseñador ha grabado una entrevista para la Asociación Española Contra el Cáncer para hablar sobre su experiencia y concienciar sobre esta enfermedad.

El ex concursante de MasterChef Celebrity se ha mostrado positivo contando cómo fue el momento en el que se enteró que tenía un carcinoma hace años: “Creo que lo vives peor cuando eres el familiar. Fui a una revisión porque de repente me encontré un bultito en el testículo y dije ‘esto es una chorrada’. Al día siguiente me llamaron. No cogí aquella llamada, no quería saber qué estaba pasando”.

El diseñador confiesa que, una vez que contestó, a las dos horas estaba de nuevo en el médico revisándose todo de nuevo. Cuando su doctor le dijo el diagnóstico, Avellaneda lo primero que hizo fue negarlo: “Empiezas a plantearte mil millones de cosas mientras el médico te está hablando, tú no le haces ni caso y realmente no sabes si lo tienes”.

El diseñador ja continuado explicando que, en un principio, no quiso contar nada a sus amigos y familiares: “Al principio reaccioné en negación. Nadie lo sabía, no quería preocupar a nadie. Me dijeron que, era una carcinoma, que no pasa nada, que me tenía que hacer revisiones cada tres meses, cada seis meses, y afortunadamente de momento, no ha pasado nada”.

Avellaneda también ha querido mandar un mensaje lleno de optimismo y de apoyo a todas esas personas que están pasando por una situación similar. El celeb ha recalcado que es importante apoyarse en otra gente y que hay que tener una actitud lo más positiva posible:

“No pasa nada por enfrentarse a un proceso así. Hay millones de enfermedades y al final vamos a tener alguna. Entiendo si no quieres halar con familiares para no preocupar, pero acude a alguien para hablar de tus miedos. Los miedos muchas veces vienen de la desinformación. También es importante que si conoces a alguien con cáncer, hables con esa persona. Esa persona te puede explicar los trucos personales para que lo puedas ir superando”

Sin duda, las palabras de Juan pueden ayudar a muchas personas a ver que no están solas y que pueden apoyarse en otras personas a la hora de hablar de sus miedos.