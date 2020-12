Una portentosa Dua Lipa abre y cierra la lista esta semana

Dua Lipa es dueña y señora de la lista esta semana. Pasemos revista a sus logros: es número uno con Break my heart; tiene cuatro canciones en el chart; una de ellas, Physical, ocupa la última posición, de lo que se desprende que la británica además abre y cierra la cuenta atrás. Puedes comprobarlo en el vídeo de la parte superior. Podemos comentar también que es la única artista que este año ha conseguido ser número uno con tres temas del mismo disco (Don’t start now, Physical y Break my heart, los tres pertenecientes a Future nostalgia). En fin, un no parar de méritos que hacen que tengamos aún más ganas de verla en LOS40 Music Awards, donde es artista confirmada y cuenta con cuatro nominaciones. ¡Muy grande! En el vídeo de arriba también recordamos a Pablo López, que se ha ido aleteando esta semana de la lista con su Mariposa.