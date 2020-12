Críticas a ‘Socialité’ por el especial sobre Isabel Pantoja: “Vaya estafa”

Telecinco sorprendió este lunes programando Socialité en el access prime time, la franja horaria en la que compiten formatos tan consolidados como El Hormiguero o El Intermedio. La excusa era estirar un poco más el chicle del caso Cantora con una entrevista que, según la propia María Patiño, lo iba a cambiar todo.

La presentadora y todo su equipo se vistieron de gala para este especial que contó con el testimonio inédito de un novio que tuvo Isabel Pantoja cuando tenía 14 años. Las declaraciones del invitado, después de todo el bombo que se le había dado, no convencieron a los espectadores, que no dudaron en arremeter contra Socialité por no dar lo que había prometido.

El programa que produce La Fábrica de la Tele no tardó en irrumpir en el ranking de tendencias de Twitter, aunque la mayoría de los comentarios tenían cierto regusto amargo.

Decía @maria_patino "una entrevista que lo va a cambiar todo" que es lo que ha cambiado? porquería de programa y de presentadora #Socialité394 — Montse (@monttsem) December 1, 2020

Han puesto el programa absurdo de socialité dando como un bombazo un novio de la pantoja de cuando tenía14 años porque se pensaban que podían ganar en audiencia al hormiguero, que el invitado era Pablo Alboran. Vasile en tus sueños superas las audiencias de Pablo! #Socialité394 — PaprikaVIP (@Paprika10869443) November 30, 2020

Por si no lo sabíais, este señor ya había hablado antes, y ya había contado todo eso antes en un DIARIO. Las cartas que enviaba y demás.

Vaya farsa os han colado😂😂😂 #Socialité394 — COMENTS🌴🥳 (@coments____) November 30, 2020

maria patiño decia que esta entrevita lo iba a cambiar todo😂😂😂 que cambio 🤔😂😂😂😂#Socialité394 — maribel caicedo (@riascos_maribel) December 1, 2020

Ha sido el programa más absurdo en la historia de #Socialité394



Bueno, el más absurdo de la historia de la televisión.



Muy mal @maria_patino — TheShowMustGoOn (@cuentadetv) November 30, 2020

Vaya estafa de programa! De tanto estirar el chicle, se os va a romper #Socialité394 pic.twitter.com/uegsr8dUKG — Inia (@iniadepaso) November 30, 2020

'Socialité' arrasa y se impone a 'El Hormiguero'

Críticas aparte, Socialité se estrenó por todo lo alto en la franja más cotizada de todas. El espacio que capitanea María Patiño anotó un 15,3% de cuota de pantalla, congregando frente al televisor a más de 2,7 millones de espectadores (2.758.000). En estricta competencia, Socialité marcó un 16,8% (2.910.000) frente al 14,8% de El Hormiguero (2.681.000), una victoria que no habrá sentado nada bien a Pablo Motos y compañía.