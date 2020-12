John Travolta revive el icónico baile de ‘Pulp Fiction’ vestido de Papá Noel

John Travolta nos ha regalado uno de los mejores momentos de esta temporada pre-navideña, y lo ha hecho con un guiño a uno de los grandes clásicos de los noventa: Pulp Fiction (1994).

Allí Travolta encarnaba a Vincent, un matón de poca monta a las órdenes de Marcellus Wallace (Ving Rhames), quien se metía en toda clase de líos junto a su compañero Vincent (Samuel L. Jackson) hasta acabar tiroteado en un váter por el mismísimo Bruce Willis.

Dos de los elementos que convirtieron a Pulp Fiction en un clásico fueron sus diálogos mordaces y sus momentos musicales, dos piezas que Quentin Tarantino siempre ha demostrado saber combinar con destreza.

Por ejemplo, tenemos aquel excéntrico pero igualmente maravilloso baile entre Vincent y Mia Wallace (Uma Thurman) que convirtió a Travolta –si no lo era ya– en toda una leyenda; un guiño más que acertado a su pasado en Fiebre del sábado noche (1977) y Grease (1978) que Tarantino explotó para beneficio propio y que ha sido referenciado a la saciedad en películas y memes.

Otro de los grandes momentos es la discusión que tuvieron Vincent y Jules sobre los cuartos de libra con queso y las hamburguesas francesas, uno de los diálogos más famosos (y absurdos) de toda la película.

Precisamente para rendir homenaje a esta gran cinta del universo tarantiniano, el banco Capital One ha decidido rodar un anuncio publicitario en el que ha reunido a Travolta y a Jackson, el primero vestido de Papá Noel y el segundo de nerd navideño, quienes hablan de las ventajas de formar parte de la entidad bancaria.

Todo el vídeo está plagado de referencias a Pulp Fiction: el milkshake, la camiseta de Samuel y las (no) palabrotas del que interpretara a Jules. Y, por supuesto, el momentazo final, que acaba con la Run Rudolph Run de Chuck Berry (en la película era You Never Can Tell) con Travolta bailando sobre el escenario de su salón, en un más que evidente guiñoñ al bailecito con Uma Thurman.