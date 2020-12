Peter Dinklage se pasa al cine de superhéroes con ‘El Vengador Tóxico’

Peter Dinklage, estrella de Juego de Tronos, sigue ascendiendo en su meteórica carrera en Hollywood. Su próximo proyecto será el reboot de El Vengador Tóxico, película de 1984 dirigida por Michael Herz y Lloyd Kaufman y producida por el estudio independiente Troma.

La película presentaba la historia de un desdichado conserje de una planta de residuos químicos del que todo el mundo se burlaba. Hasta que un día caía en un barril de residuos y se convertía en un ser con superpoderes destructivos que limpiaba su ciudad, Tromaville, de malhechores, racistas y gente de poca monta. Una suerte de antihéroe a lo Deadpool con la mala leche de Hulk.

El Vengador Tóxico se convirtió en una película de culto del cine de serie B (puedes verla completa y en español aqu). Era exagerada, cutre, algo gore y con unos efectos especiales bastante ridículos, pero movió masas y se convirtió en una leyenda del cine independiente que llegó a tener varias secuelas, un comic de Marvel y hasta un musical.

Hoy, 36 años después de su estreno, Kaufman y Herz vuelven como productores, con un presupuesto muchísimo mayor y con una estrella de primer nivel de protagonista: Peter Dinklage, quien ya tanteado el cine de superhéroes al aparecer en Los Vengadores: Infinity War y X-Men: Días del futuro pasado.

El director de la cinta será Macon Blair, responsable del excelente thriller cómico protagonizado por Elijah Wood Ya no me siento a gusto en este mundo. Blair, de 46 años y más conocido por ser actor en películas como The Florida Project o La suerte de los Logan, se enfrentará por primera vez a un presupuesto tan grande sentado en la silla del director.