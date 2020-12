Cuando Christina Aguilera cantaba aquello de "Ven conmigo, es hoy la ocasión, tengo listo el corazón" estaba leyendo lo que su productor, Rudy Pérez, había escrito fonéticamente, deletrando cada palabra en la forma en que tenía que pronunciarla. Y es que la neoyorkina no habla español con fluidez. A pesar de todo, en un intento de reivindicar sus raíces latinas, se atrevió a grabar Mi reflejo, su primer y único álbum en español... hasta el momento. La canción con la que lo presentó, Ven conmigo (Solamente tú), llegó al nº 1 en la lista de LOS40 el 2 de Diciembre de 2000. Hace de esto 20 años.

Después de demostrar su talento con el exitoso Christina Aguilera (1999), la artista decidió que había llegado el momento de grabar un álbum en español. Era más una necesidad de mostrarle al mundo la mitad latina de sus raíces. Para ello, puso rumbo a Miami y trabajó con el productor cubano-americano Rudy Pérez. El resultado fue Mi reflejo (2000), con cinco versiones en español de temas de su primer álbum, cuatro composiciones inéditas y dos versiones.

Christina Aguilera: 20 años de 'Ven Conmigo' y de su primera incursión en el pop latino

Ven conmigo, debut en España de Xtina sobre un escenario

Pérez se encargó de adaptar a nuestro idioma las versiones de las cinco canciones del debut de Christina. Una de ellas fue Come on over baby (All I want is you), que se convirtió en Ven conmigo (Solamente tú). Es el tema con el que debutó en España sobre un escenario.

En septiembre de 2000 salió a la venta Mi reflejo, y solo dos meses después, el 13 de Noviembre, Xtina viajó a España con varios objetivos en mente. Además de divertirse, asistió a la gala de los Premios Amigo (optaba a tres galardones) y actuó por primera vez en nuestro país. Pocas horas antes del evento, recibió a Tony Aguilar en su habitación del Hotel Palace de Madrid y se mostró entusiasmada ante los micrófonos de LOS40: "Puede ser muy divertido lo que voy a hacer, estaré actuando y presentando, y haré Ven conmigo, mi último single en español. Así que será divertido".

Efectivamente, Christina salió al escenario del Palacio de Congresos y cantó Ven conmigo (Solamente tú), también ejerció de presentadora de uno de los premios de la ceremonia y finalmente subió al estrado para recibir de manos de Estopa, uno de los tres Premios Amigos a los que estaba nominada, el de Artista Revelación Internacional. La artista, estatuilla en mano, repartió agradecimientos: "Muchas gracias a todos. Estoy practicando en español, todavía lo estoy aprendiendo... quiero dar las gracias a mis fans, ellos son la razón por la que estoy aquí. Quiero agradecer a BMG y a Rudy Pérez que ha hecho mi primer álbum en español y estoy muy orgullosa ... y quiero decir 'me encanta España y me encanta el acento'".

Le propusieron cambiar Aguilera por Agee

Christina Aguilera ha reivindicado siempre su ascendencia latina. Su padre, Fausto Xavier Aguilera, es ecuatoriano, y su abuelo nació en Quito. "Es mi sangre y mi herencia", ha dicho la cantante en alguna ocasión.

Con Mi reflejo, Christina Aguilera se convirtió en la primera artista estadounidense que ganaba un Grammy Latino a Mejor Álbum Pop Vocal Femenino. Igualmente, lideró las listas Billboard latinas. Pero no fue un camino fácil para la neoyorkina, que se vio obligada a sortear las críticas de quienes no querían que resaltara su origen latino. En una entrevista publicada por Billboard, la cantante recordó que "hubo un gran debate para cambiar mi apellido, pensaban que era demasiado largo, demasiado complicado... y demasiado étnico"

Xrist se mantuvo firme... "he estado luchando por mi apellido toda la vida". Una de las opciones que le propusieron era cambiar Aguilera por Agee: "Christina Agee era una opción. Pero obviamente, eso no iba a ser así. Estaba completamente en contra de esa idea. Yo quería mostrar quién era realmente. Ser latina forma parte de mi herencia". Es por eso que Mi reflejo es un disco tan importante en su carrera: "Me emocionaba poder dar nueva vida a esas canciones. Seamos honestos, todo suena mejor en español", señalaba la artista en Billboard.

Ese mes de Noviembre de 1999, con el disco aun caliente en las tiendas, Tony Aguilar preguntaba a la artista si tiempo atrás, cuando cantaba en inglés, se hubiera podido imaginar la experiencia de participar en tantos premios latinos, como los Grammy, o venir a España a recoger premios. Aguilera respondía: "Absolutamente. Grabar un álbum en español es algo que quería hacer incluso antes de que saliera mi álbum debut en inglés. Hablé de ello con mi sello discográfico y mantuvieron su promesa. Posteriormente pude ir a Miami y grabé con Rudy Perez, productor de todo el álbum. Me lo pasé genial. Y quiero que sepas lo bueno que esto es para mí, es algo que me ha permitido explorar en mis raíces latinas y profundizar en ellas. Ahora viajo en un tour que me ayuda a mejorar mi español... y explorar una mitad de mí, parte de mí, mi padre es de Ecuador, de Sudamérica... así que es una buena experiencia".

Hablar español, su asignatura pendiente

"Siempre escuché a mis padres hablando español en casa, pero nunca lo aprendí. Intento empezar con las clases y profundizar", cuenta en Billboard. Pero, aunque a Christina le encante el acento español y quiera aprenderlo, a día de hoy sigue siendo una asignatura pendiente

Cuenta Rudy Pérez en sus memorias The Latin Hit Maker, que el principal problema que tuvo durante la grabación de Mi reflejo fue... que Christina no hablaba español con fluidez: "Hablar y entender un idioma lo suficiente para comunicarse es una cosa, pero cantar e interpretar correctamente es otra muy distinta. Fue un trabajo muy duro para mí, ella estaba tan centrada en la pronunciación adecuada que podría empeorar lo que realmente sabe hacer como nadie, que es cantar".

El productor cubano tuvo que enfrentarse a un trabajo adicional: escribir las letras de las canciones fonéticamente. "Sí... deletreé cada palabra en la forma en la que ella tenía que pronunciarla, para que se centrara en la interpretación vocal. Grabar un álbum para un gran sello es ya una tarea ardua y estresante, y tener que navegar por un idioma diferente por encima de todo lo demás, constituye un verdadero desafío".

Nº 1 LOS40

El 2 de Diciembre de 2000, Ven conmigo (Solamente tú) consiguió el puesto de honor en la lista de LOS40. Era el tercer nº 1 de Christina Aguilera, el siguiente a Genie in a bottle (el 4 de Diciembre de 1999) y a What a girl wants (el 8 de Abril de 2000). Fue también el último nº 1 que Aguilera conseguía cantando en solitario. Los otros tres que logró fueron: Lady Marmalade (con Mya, Pink & Lil'Kim), Moves like Jagger (su colaboración con Maroon 5) y Feel this moment (acompañando a Pitbull).