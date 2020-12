Luis Fonsi se cambia radicalmente de look y todos comentan lo mismo: “Estás cada vez más joven”

Dicen que año nuevo, vida nueva, ¿no? Pues desconocemos si Luis Fonsi cambiará de vida, pero de look te aseguramos que sí.

El puertorriqueño ha sorprendido a sus fans con una nueva imagen, y todos ha comentado lo mismo: ¡cada día está más joven! Luis luce ahora un rubio platino que ninguno de sus fans esperaba, pero que ha levantado pasiones en cuestión de segundos.

"Estás cada día más lindo", "Definitivamente cada vez eres más jóven" y "El rubio más lindo" son algunos de los comentarios que se pueden leer entre los mensajes. Y tú, ¿qué opinas de este repentino cambio de look del cantante?

Nuestro protagonista se ha propuesto celebrar el último mes del 2020 por todo lo alto, y no solo nos referimos a su rubio platino. Se ha unido a la fiesta navideña de Universal Music, que ha llegado con un disco repleto de villancicos interpretados por algunos de los artistas latinos más sonantes del panorama. Danna Paola y Sebastian Yatra son algunos de ellos.

Aunque no es el único gran proyecto que ha protagonizado su discografía en las últimas semanas. A principios de noviembre, se animó a participar en el nuevo adelanto del disco de Raphael: su colaboración Vida Loca.

A Luis Fonsi no hay reto que se le resista, aunque con este nuevo look, no nos extraña en absoluto. ¡Le ha quitado unos cuantos años de encima!