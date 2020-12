Una entrevista a Carla Paucar, estilista en los dos últimos (y más top) videoclips de C.Tangana

El artista nacional del momento, en la cresta de la ola y tras sacar su la canción más importante de su carrera, rompe récords en listas nacionales e internacionales. Hablamos de C. Tangana, y su trabajo que se consigue solo, junto a un buen equipo como la productora Little Spain, y demás profesionales como nuestra entrevistada.

Carla Paucar, estilista de los videoclips Demasiadas mujeres y Tú me dejaste de querer de la mano de Alex Turrión (estilista del protagonista). Ella, que ha estudiado algo totalmente diferente, ha llegado a trabajar con artistas del nivel de Nathy Peluso, Greta Fernández (para Vogue), DJ Flaca, Vega Almohalla y Paula Cendejas, entre otros por diferentes direcciones que toma la vida.

Hablamos con ella en LOS40 sobre el proceso creativo detrás del proyecto, sus fotogramas favoritos y anécdotas de las grabaciones. Y, además, hablamos de la imagen de España que transmite Pucho con esta nueva etapa como El Madrileño consiguiendo ya hasta 34 millones de reproducciones en Youtube.

J: Para ponernos en contexto y entender más parte de tu trabajo, ¿puedes contarnos cuál es el proceso creativo detrás de los videoclips en los que trabajas?

C: A priori tú hablas con el director, él te comenta las ideas que tiene, lo que necesita y tú a partir de ahí le haces una propuesta. Depende, hay gente que tiene una idea muy cerrada y tú le propones, pero hay veces que te dicen ‘tengo la mente súper abierta’. Tú buscas referentes, planteas tus ideas y las compartes. Ellos te dirán si les encanta o ‘esto no me cuadra mucho sigue investigando por aquí’. Una vez llegáis a un acuerdo de ideas te pones a buscar por donde tengas todos tus medios, hay gente que recorre más a showrooms, yo busco mucho segunda mano, tiendas vintage porque es lo que más me gusta. Hasta que llega el día del rodaje y todo se ve espléndido.

J: ¿Cuál fue tu papel en los videoclips de C. Tangana Demasiadas mujeres y Tú me dejaste de querer?

C: El estilismo de los videoclips de C. Tangana lo hicimos dos personas, Alex Turrión y yo a la par. Es más, él es el estilista del artista entonces, él está más en contacto con Little Spain y en este proyecto nos unimos los dos para trabajar juntos. Entonces, ellos ya tenían mucha idea de cómo querían el vídeo, pero la idea de las mujeres en Demasiadas Mujeres que eran como las protagonistas, querían que tuvieran mucha importancia y la idea de cómo plantearlas a ellas de looks fuimos los dos. Queríamos que fuese muy moda, no un fashion film, pero casi. Y ya que tenía mucho contexto de pueblo español, queríamos descontextualizarlas de eso y que tuviesen una presencia distinta en ese aspecto.

Fue un poco locura porque los dos videoclips fueron un poco a la vez porque teníamos el miedo de que nos fueran a confinar. Teníamos una cartulina para que no se nos olvidara nada. Cada persona en Demasiadas mujeres iba con su tocado, sus guantes, sus joyas, los looks tienen que ser muy distintos y a parte, el de Tú me dejaste de querer, obviamente había mucha menos gente, pero fue locura porque hacíamos casi todo a la vez.

J: ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo llegas a trabajar con Nathy Peluso, C Tangana, Paula Cendejas...?

Pues no me lo esperaba, yo he estudiado una cosa muy distinta, danza y teatro, y sí que por el tema redes sociales siempre me ha gustado mucho la moda. Yo siempre que salgo voy como si fuese a una gala y voy a comprar el pan, entonces de ir subiendo material a Instagram empezaron a contactar conmigo. ‘Oye, ¿me vistes?’ entonces yo flipaba y decía ahora cómo se hace esto. Sí es verdad que todo mi círculo se mueve, de una manera u otra, estilistas, fotógrafos y tenía un poco más fácil decir ‘¿y esto cómo se hace?’. Confiaron en mí, salió bien y así poco a poco a partir de ahí. También tengo suerte de que estos proyectos son de amigos míos que además les gusta mi trabajo.

Lo de Nathy Peluso (videoclip SANA SANA), lo dirigía Didi Domenech que es amiga mía y me lo comentó. Aunque yo con Nathy ya había trabajado anteriormente en alguna editorial. Me dijo ‘esto va mucho con el rollo que tú haces’ y súper guay. Lo mismo con estos proyectos que estamos haciendo con Little Spain, con Alex ya he trabajado más veces y lo hacemos súper bien juntos. A priori fue duro porque en el videoclip de Demasiadas mujeres había 50 personas para vestir, pero entre los dos sacamos el curro súper bien. He aprovechado las oportunidades que me han dado si pensármelo mucho dos veces porque yo sí que era nueva en todo esto. Sigo aprendiendo un montón con lo que haces.

J: Demasiadas Mujeres es más tradicional, pero aun así veo que es muy moderno, ¿cómo fusionas la parte de pueblo profundo con el lado más chic?

C: Yo creo que eso vino también dado, aparte de por las ideas de dirección que venían dadas, por las mujeres que hay en concreto son chicas con mucho carácter, con una personalidad súper marcada y también en eso ayuda al resultado. Una mezcla con lo que son ellas que son muy distintas, con mucha frescura... hay una actriz, otra que hace performance, hay modelos, hay un mix maravilloso. El planteamiento viene de todo el equipo.

J: ¿Buscas cosas precisas o vas con la mente abierta a nuevas piezas?

C: Un poco de los dos, como nuestras eran muy Chanel, de los 90, mucha perla, mucho dorado, mucho oro, sí que buscábamos esas cosas en concreto, pero luego iban surgiendo cosas de la vida. Hay un look que lleva una de las chicas, Mayka Merino, que salió en el videoclip de Demasiadas mujeres, antes de grabarlo sale una ‘fake’ campaña con ella que es la que sale por detrás en el aeropuerto de Tú me dejaste de querer. Pues ese look, tenía que ser súper potente entonces lleva un collar precioso con unas perlas gigantes, un cinturón, un vestido de Burberry maravilloso... estábamos en busca de lo más grande que encontrásemos. Luego colocábamos todo y veíamos qué nos faltaba, si anillos, tocados, collares...

J: ¿Qué prendas, qué texturas o estampados nos hacen pensar: “eso es muy español”?

C: Volantes, lunares, el color rojo, los claveles, como complementos una pinza de estas grandes doradas...

J: Las prendas muy ‘España’, como puede ser la bandera, puede generar rechazo, ¿cómo jugáis con eso?

C: Yo en el tema del vestuario, que es lo que me compete, yo creo que no hay nada que lo genere, a veces hay que tratarlo con cuidado para que no parezca un disfraz. Esto a veces lo unes con la gente el día de la feria, etc, que se lleve con elegancia. Tienes que tener cuidado con que no parezca que te has ido a un bazar y te has comprado una camisa y has tirado para delante. Mezclar texturas y equilibrar para que no se vea cuadro.

J: En cambio, Tú me dejaste de querer es más vanguardista y contemporáneo, ¿cómo se refleja eso en las prendas?

C: Para empezar, el vestuario y el concepto con respecto al primer videoclip no tiene nada que ver. Estaba pensando en los looks de los chiquitos del banco, pero es cierto que esa idea, aunque es más contemporánea por los pantalones y camiseta que lleva ella, queríamos situarlo en los 2000 y poco. El look de los abuelitos, por ejemplo, que son mis favoritos (ríe), iban muy turistas japoneses. El típico gorrito, pantaloncitos anchos, zapatillas, ósea lo situábamos en un sitio distinto. La que sale bailando con el chico lleva su vestidito que puede ser un básico que puedes comprar en cualquier tienda de ahora. La ropa de la gente era mucho más actual, no estaba tan recargada como en el otro, los colores eran mucho más vivos. Es otro aire.

J: ¿Cuáles son tus fotogramas favoritos de los videoclips?

C: En Demasiadas mujeres me gusta mucho un momento que hay una pantalla detrás con líneas rojas y negras (minuto 1:40), y aparecen las mujeres de forma muy rápida. Esa parte me gusta mucho porque se les ve muy poco, pero lo poquito que se les ve da mucha pincelada del carácter de ellas. También es que como yo he pasado mucho tiempo con las chicas, estoy como ahí ahí con eso. El señor cogiendo la cobertura también es graciosísimo. Cuando llega el plano que están todas colocadas me encanta. Ver a todas con sus elementos, es como ‘buah qué guay, cómo va a salir esto’. Es muy emocionante.

J: ¿Tienes alguna anécdota ya sea personal o profesional en la creación de estos videoclips?

C: Te voy a contar algo bastante divertido, ¿vale? Fue un poco cuadro cuando pasó. En el videoclip de Demasiadas mujeres me acuerdo de que estábamos ya currando y recuerdo que un hombre de figuración vino y me dijo: ‘¿Tendrías unos calzoncillos?’. Y yo me quedé alucinada. Pensé, le he entendido mal, ahora qué hago. Damos por hecho que vienes de casa. Llevaba un pantaloncito de deporte debajo y le dije que si se podía poner eso debajo del traje. Nunca me había pasado algo así (ríe).

También los abuelitos en Tú me dejaste de querer eran lo más. Cuando terminamos de rodar y ya se iban la señora me dice: ‘Oye, y esto, ¿en qué canal lo echan?’. Cojí un papelito y le puse: ‘Youtube’. Cómo le explico a ella que es un videoclip, una cosa de Internet... Son muchos datos. Espero que lo haya visto por lo menos.

J: Has trabajado para otros artistas nacionales, ¿ves esta tendencia en los demás o crees que es algo muy específico de Tangana?

C: Pues... sí se me ocurren artistas que lo hacen con su música como María José Llergo, pero a nivel de imagen... si te digo la verdad ahora mismo no se me ocurre nadie. Como artista en general, Javier Ruiz (fotógrafo de C. Tangana, Rosalía, Bad Gyal o Yung Beef), a él le enacanta el rollo más español de los 2000, el tema radical, el estilo de las discotecas a las que íbamos de peques... En cuanto a diseñadores se me ocurre Palomo Spain que tiene una colección que es más de volantes.

J: Con Rosalía vimos una influencia estética, ya no tanto, pero al inicio, del flamenco. ¿Cuánta influencia crees que tiene este género en tu trabajo?

C: Sí que lo creo total. Porque aparte yo creo que ahora mismo por el tema de Rosalía y otros artistas que han salido fuera, de repente se ve que España tiene algo muy potente que es suyo y que fuera interesa mucho. Al final es vender algo que tú tienes que no lo tiene nadie más. Lo mismo que ha pasado con el reggaetón, que lo está petando pues porque es algo de América latina que tienen ellos, aunque haya más artistas que hagan este estilo y lo hacen muy bien. Y se han dado cuenta de que vendiendo eso fuera funciona mucho más y nadie lo va a hacer mejor que tú. A parte lo sientes, lo has vivido, la pasión con la que se transmite no es la misma compara a una persona de fuera. La gente te lo compra encantada porque alucina.

J: ¿Hay guiños o simbolismo en los videoclips?

C: Hay cosas que se hacen a propósito, por ejemplo, el guiño de que apareciese la falsa campaña de Demasiadas mujeres en Tú me dejaste de querer es totalmente a propósito. No sé si la gente unió hilos (ríe), pero es un guiño que se hace enganchando uno con otro y eso les encanta hacerlo.

J: ¿Cuáles son tus proyectos actuales si puedes contarnos algo ya?

C: Esta semana voy a hacer un shooting con Aguirre, que suelo currar con ella, y es muy especial porque lo voy a hacer con mis sobrinas. Tuve una idea de hacer looks para niños muy moda, pero que no vayan vestidos de persona mayor. Que sean cosas de su talla, pero llevándolo a un sitio muy concreto. Lo voy a mezclar con pelo porque yo también hago curro con pelo y me flipa, y como son mis sobrinas pues se prestan. El otro día haciéndolas el fitting estaban flipando, le puse a la pequeña (de 4 años) unos pendientes de pinza enormes y estaba como un perrillo cuando le pones un jersey, como quieto. Le explique que no hacía daño y luego estaban ya encantada. Es un proyecto que me hace con mucha ilusión.