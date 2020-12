BTS da la bienvenida a la Navidad con su versión de ‘Santa Claus Is Coming To Town’

La Navidad está a la vuelta de la esquina, aunque para muchos ya ha comenzado. Los artistas ya se han propuesto preparar nuestras playlists más festivas con sus temas más navideños. Algunos, incluso, se han atrevido con sus propias versiones de los villancicos más clásicos.

Sebastian Yatra, Danna Paola y Luis Fonsi han sido algunos de ellos. Aunque a esta ola se unen ahora los chicos de BTS, quienes han revolucionado a sus fans con su participación en la fiesta de The Disney Holiday Singalong.

Jin, Jimin, V, Jungkook, J-Hope, RM y Suga han sacado su espíritu navideño para regalarnos su versión de Santa Claus Is Coming To Town. Por supuesto, las luces, el árbol de Navidad y los regalos no podían faltar a la fiesta.

A este programa especial de Disney también se han unido artistas como Katy Perry, Andrea Bocelli o Michael Bublé. Este último, al igual que Mariah Carey, se ha convertido en un indispensable para estas fechas.

BTS se ha asegurado de que sus fans se despidan del 2020 con ilusión por emprender nuevos y emocionantes caminos en el próximo año. ¿Qué mejor forma de hacerlo con sus voces en sintonía y al ritmo de los sonidos más navideños? Hasta el propio Grinch lo daría todo con esta bonita y original versión del tema compuesto por John Frederick Coots y Haven Gillespie.

Y tú, ¿ya estás listo/a para la Navidad?