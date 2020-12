Analizamos los candidatos a videoclip del año en LOS40 Music Awards en la categoría España

Ya no queda nada. Este 5 de diciembre LOS40 Music Awards nos dejarán nuevos ganadores que podrán celebrar su primera estatuilla o, por el contrario, sumar una más en su lista de galardones de LOS40. La pandemia no puede parar la música y tendremos gala de premios como cada año. Diferente, pero igual de emocionante y ambiente festivo que en otras ocasiones.

El año pasado Vanesa Martín se llevó el premio a mejor videoclip por, De tus ojos, en el que comparte protagonismo con Adriana Ugarte y da visibilidad a la comunidad LGTBI con una historia de amor entre dos chicas.

Entre otros, competía con Lola Índigo y Aitana que estaban nominadas por Me quedo. El año pasado no pudo ser, pero este 2020 podrían llevarse el premio, aunque, en esta ocasión, solo una de ellas y por separado. Además de ellas, otros tres artistas masculinos compiten en esta categoría.

Pablo Alborán y Ava Max. Tabú

El 6 de noviembre de 2019 Pablo Alborán nos sorprendía con una colaboración inesperada. Se unía a Ava Max para Tabú, un tema que llegaba acompañado por un concepto audiovisual muy onírico y con un alto grado de teatralidad.

Un vídeo dirigido por Santiago Salviche que rodaron entre Madrid, Málaga, Miami y Los Ángeles y que tanto Pablo como Ava presentaron en un multitudinario evento en la Plaza de Callao de la capital española.

En el vídeo nos muestran un sueño lleno de personajes extraños: una matriarca, un patriarca, un clan, una corte, un novio, un caballo y una novia interpretada por la propia Ava. Aunque no forma parte de Vértigo, el disco que este 11 de diciembre publicará el malagueño, fue un buen avance mientras esperábamos nuevo material.

Dani Martín. La mentira

Lo que me dé la gana es el último disco de Dani Martín que ha venido a consolidar su papel como compositor y gran artista de nuestro país. El primer avance de este disco fue La mentira.

"Desde que nacemos vamos poniéndonos atrezzo para gustar, para ser admitidos, para formar parte de un grupo social... En La mentira ironizo sobre esto y lo hago porque me sucede a mí también. La canción está cantada en primera persona, pero habla de todos nosotros. Musicalmente está inspirada en la música que siempre me ha gustado, en trajes que hasta ahora no me había atrevido a probar. Me gusta definirla como una cumbia balcánica apocalíptica”, decía cuando nos presentó el tema en el que cuenta con un cameo de Joaquín Sabina que no aparece en el vídeo.

El que sí aparece es un cuerpo de baile que acompaña al madrileño que, dirigido por Miguel Bueno, no duda en pintarse la cara a lo Joker para poner imagen a esta cumbia que denuncia esta era del postureo y la apariencia por encima de la autenticidad.

Dani Martín podría sumar otro premio más de LOS40, que ya tiene unos cuantos tanto en solitario como con El canto del loco.

Lola Índigo, Lalo Ebratt y Rauw Alejandro. 4 besos

Lola Índigo ya estuvo nominada el año pasado en esta categoría. En aquel entonces era una colaboración con Aitana, ahora los que le acompañan son dos de los artistas latinoamericanos, Lalo Ebratt y Rauw Alejandro, que han despuntado este año y han tomado una gran relevancia en la escena del urban latino.

Una española, un portorriqueño y un colombiano que quedaron en Madrid para grabar las imágenes de un vídeo en el que había algo de cabaret y mucho de fiesta. Ah, y unos cuantos chupitos que, por cierto, no eran atrezzo.

“Tengo una escena en la que me tomo un chupito, me puse muy flamenca y dije, ’no, no, no, yo quiero un chupito de verdad y así me obligo a hacerlo bien a la primera’. Claro, pero la cámara no estaba donde tenía que estar, no sé qué…a lo tonto me bebí cuatro, y al cuarto dije ‘vale, son cuatro besos, cuatro chupitos, ya’. No sabía que iba a repetir tantas veces, imagínate cuatro chupitos del tirón, yo ya estaba mareadísima”, nos contó cuando lanzó el vídeo.

Ahora podría beberse otros cuatro si se diera el caso de que fueran ellos los ganadores de este premio.

Pablo López. Mariposa

"¿Eres consciente de que te va a cambiar la vida?". Esas son las palabras que le dijo Antonio Orozco a su gran amigo Pablo López cuando escuchó por primera vez Mariposa, el tema con el que nos sorprendía el malagueño el pasado mayo.

Llegaba tras el confinamiento con un vídeo en el que aparece su inseparable piano y un bar que pasa de estar lleno a vacío, vaticinio de lo que estaba por llegar. Lo grabó antes de la cuarentena.

El videoclip, que podría resultar premiado en esta edición de LOS40 Music Awards está protagonizado por Eduardo Rosa (La casa de las flores). Un lirismo propio del sentir musical de un artista que se mueve tan cómodo en la metáfora y el simbolismo.

Seguramente sea uno de los temas que encontremos en el disco que está a punto de publicar, Unikornio, el que se quedó en stand by por la pandemia.

Aitana y Reik. Enemigos

Cerramos este repaso a los nominados en la categoría nacional de mejor videoclip del año con la propuesta de Aitana y Reik que, debido a la situación de cuarentena, optaban por un vídeo de animación. En su agenda tenían la grabación para marzo, pero el confinamiento cambió sus planes. Lejos de aplazarlo, buscaron una alternativa.

Contactaron con la ilustradora Laia López que creó la versión manga tanto de la catalana como del trío mexicano y está claro que el resultado fue de lo más convincente. Una prueba de que la pandemia no iba a poder privarnos de los videoclips ni del espíritu creativo de los artistas.

Sin duda, en un año complicado, no podemos decir que los videoclips hayan bajado su nivel. ¿A cuál le darías tú el premio este año?