Johnny Orlando nos cuenta todos los detalles de su concierto virtual y su último EP: ‘It’s Never Really Over’

Johnny Orlando, el jovencísimo cantante canadiense, se muere de ganas de subirse a un escenario, compartir su música y recibir el cariño de sus fans. Debido a la actual crisis sanitaria del Coronavirus, esto no es posible y habrá que esperar algunos meses más para disfrutar de la música del artista canadiense sobre un escenario, sin embargo, el artista quiere estar cerca de sus fans y seguir regalando su música, por eso, ha organizado un tour virtual llamado It's Never Really Over Virtual Tour y una de sus paradas es en España.

Para conocer más de este evento, desde LOS40, nuestra locutora, Cris Regatero, a través de IG Live, ha tenido la oportunidad de hablar con Johnny Orlando para conocer más detalles del concierto, toda la información de su EP It's Never Really Over e incluso un juego para saber cuánto sabía el artista de otros cantantes exitosos que, al igual que él, se introdujeron muy jóvenes en el mundo de la música, donde Orlando ha demostrado ser todo un experto.

Aunque pueda parecer extraño este nuevo formato para conciertos, el artista canadiense asegura que es muy especial. "Es verdaderamente guay, diferente y muy divertido estar de esta manera con mis fans", aseguraba Johnny quien, además, afirma estar muy ilusionado con su concierto en España y desea visitar nuestro país tan pronto como pueda.

El cantante canadiense se encuentra en un momento muy dulce tanto a nivel profesional como personal, según nos cuenta, aún está cursando el instituto (incluso nos ha enseñado sus notas) y tiene pensado entrar a la universidad, aunque no tiene muy claro qué quiere estudiar.

En cuanto a su último EP, su It's Never Really Over que a tanta gente ha emocionado, Johnny habla de su álbum como un proyecto "más maduro" con respecto a los anteriores. "Estoy haciendo las cosas de manera totalmente diferente a como las hacía hace un año", cuenta el joven talento.

Johnny Orlando nos cuenta todos los detalles de su concierto virtual y su último EP: ‘It’s Never Really Over’

Incluso, habla de algunas canciones del EP como una "transición" en su música. Pues, el artista continúa creciendo y explorando nuevos géneros y formatos para brindar a sus fans melodías diferentes bajo su firma personal.

Para estas fechas tan especiales como es la Navidad, Johnny Orlando ha interpretado su propia versión de Last Christmas, el temazo de Wham! y no ha dudado en compartir una parte de su interpretación con nosotros, la cual la podéis ver en el directo de Instagram. ¡Nos encanta!