Dua Lipa aparecerá en la segunda temporada de ‘Song Exploder’ revelando todo sobre ‘Love Again’

El famoso show de Netflix Song Exploder quiere terminar 2020 por todo lo alto. ¿Cómo? Sacando una segunda entrega con artistas muy top como Dua Lipa, Natalia Lafourcade, The Killers y Nine Inch Nails. Este programa basado en el famoso podcast del compositor y músico estadounidense Hrishikesh Hirway ya se estrenaba en septiembre con una primera temporada en la que vimos a Alicia Keys, R.E.M, Lin Manuel-Miranda y Ty Dolla $ign.

Esta vez los nuevos invitados nos contarán todos los secretos y el proceso creativo detrás de sus canciones más exitosas. Los artistas ya han ido compartiendo un adelanto en el que podemos ver algunos datos interesantes. En el caso de Dua Lipa, entrará de lleno en el corazón de Love Again de la que dice que ha "aprendido muchas cosas" sobre ella misma en su proceso. También hablará de su álbum Future Nostalgia.

“Estoy muy emocionada de que podáis ver las escenas detrás de las cámaras”, compartía así la noticia en redes sociales en el que se pueden ver imágenes de ella en el estudio. En el adelanto también se escucha decir a la diva del pop que "mientras tenga historias, seguiré contándolas".

Mientras que Brandon Flowers y Ronnie Vanucci Jr. hablan de su clásico con The Killers, Whe We Were Young. Natalia Lafourcade, ganadora de un Grammy latino este 2020, comentará el viaje detrás de Hasta la Raíz que cuenta una idea muy sentimental que es la canalización de su tierra natal: Veracruz. Y, por último, el líder de Nine Inch Nails, entra en detalle de su tema Hurt.

Estos episodios tan interesantes estarán disponibles en la plataforma a partir del 15 de diciembre. ¡No nos lo vamos a perder!