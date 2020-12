The Rolling Stones: Mick Jagger no sabe lo que escribió en ‘Brown sugar’, solo que “nunca volvería hacerlo”

Explicaciones contradictoras sobre su origen, una letra controvertida con decenas de interpretaciones, dos mujeres disputándose el altar de musas inspiradoras. Todo eso, y mucho más, ocurrió con Brown sugar. Los Rolling Stones grabaron su clásico indiscutible del rock el 3 de Diciembre de 1969. Años después, 'morritos' Jagger admitió que su letra tal vez había ido un poco lejos: "Ahora nunca hubiera escrito esa canción"

El 3 de Diciembre de 1969, The Rolling Stones grabaron Brown sugar en los famosos estudios Muscle Shoals de Alabama. Acababan de terminar una amplia gira por Norteamérica. El grupo al completo había llegado el día anterior y a primera hora de la tarde les llevaron al estudio situado en 3614 Jackson Highway, en la ciudad de Sheffield. Cuando terminaron de grabar una versión de Fred McDowell, You gotta move, Mick y Keith se sentaron en medio del estudio, en dos sillas plegables, y terminaron de escribir Brown sugar. Mick falló en cuadrar su voz esa primera noche, pero regresó al estudio al día siguiente, justo antes de irse. Mick y Keith, acompañados por una botella de bourbon, estuvieron regrabando las voces.

¿En Australia o en Alabama?

Mick Jagger ha contado varias veces que escribió la letra de Brown sugar cuando estaba rodando la película Ned Kelly a las afueras de Australia. Lo recordaba en Uncut en 2015: "La escribí en medio de un campo, acompañado de una guitarra eléctrica que escuchaba a través de auriculares, lo que era nuevo para mí entonces. En una entrevista en Rolling Stone de 1995 explicaba lo mismo y añadía "Yo estaba haciendo esta película, Ned Kelly, y mi mando estaba realmente dañado por una secuencia de acción. Algo estúpido, Yo intentaba rehabilitarla y tenía esta nueva guitarra eléctrica, y estaba tocando en medio de la nada y escribí este tema".

Pero aquí surgen las primeras discrepancias. Tanto Jim Dickinson, que participó en las sesiones tocando el piano, como el propio Keith Richards, sostienen que la esbozó deprisa y corriendo en una pequeña libreta de horas amarillas el mismo día de la grabación. De hecho, en la autobiografía de Richars, Life, explica cómo escribió Jagger estas letras: "Escribía tan rápido como podía mover su mano. Nunca había visto nada igual. Tenía una de esas libretas amarillas y escribía un verso por página, justo terminaba un verso y pasaba a la siguiente hoja, y cuando tenía tres páginas completas, empezó a cantar. Fue sorprendente!"

Dickinson corroboraba la explicación de Keith en Gibson: "Era ya una canción con música, pero no había letra. Jagger se sentó con una de esas libretas feas amarillas y llenó tres páginas. Tardó 45 minutos. Entonces se levantó y las cantó. Fue increíble"

La letra de Brown Sugar reúne todo cúmulo de tópicos controvertidos: esclavitud, violación o sexo interracial son solo alguno de ellos. Se ha dicho que es grosera, sexista e increíblemente ofensiva hacia las mujeres negras. Algunas de sus letras son tan controvertidas que Mick Jagger las cambia durante los conciertos:

Barcos negreros en la costa de Oro con destino a los campos de algodón/ Vendidos en el mercado en la ciudad de Nueva Orleans / Viejos traficantes de esclavos con cicatrices saben que lo están haciendo bien/ Escúchales azotando a las mujeres en torno a la medianoche.

Jagger ya censuró el título de la canción, que en un principio se llamaba Black Pussy. En un momento de lucidez, decidió que era demasiado directo, demasiado explícito y lo cambió a Brown sugar. Otras cosas, la misoginia, el racismo, el sexismo, las referencias a las drogas y el cunnilingus... se quedaron. Desde entonces, se ha calificado como una de las canciones más desagradables, controvertidas de todos los tiempos.

En 1995, en una entrevista con Rolling Stone del 14 de Diciembre, el propio Jagger admitió que su letra tal vez había ido un poco lejos: "¡Solo Dios sabe de lo que estoy hablando en esa canción! Es un revoltijo de todas las cosas desagradables de una vez... No lo pensé en ese momento. Ahora no volvería a escribir nunca esa canción... Porque probablemente me censuraría a mí mismo. Pensaría 'Oh Dios, No puedo. Tengo que parar, No puedo escribir cosas tan brutas como esa"

También se ha especulado que esta canción es realmente sobre una sustancia ilegal, ya que 'Brown sugar' es el argot con el que se reconoce un tipo particular de droga. Cuando en la revista Rolling Stone le preguntaban: "Es uno de tus mayores éxitos, un clásico magnífico, un single de radio si exceptuamos que trata sobre la esclavitud, el sexo interracial, comer el coño...

Para intentar mitigar algunas de las críticas vertidas sobre la canción, los Rolling Stones enfatizan lo rápidamente que fue escrita, y si es sucia, de naturaleza ofensiva, fue de forma accidental o fruto del subconsciente. A pesar de todo, lo cierto que el clásico de los Stones continúa sonando en radios, cafés, aeropuertos de todo el mundo. Y el grupo la sigue tocando en todos sus conciertos.

Mick Jagger: Y drogas. Tiene un doble sentido ahí tirado Rolling Stone: ¿Brown sugar es heroína? MJ: Brown sugar es heroína y... RS: ¿Y coño? MJ: Eso hace... todo el lío. Dios sabe de lo que estoy hablando en esa canción.

Disputa por ser la musa de 'Brown sugar'

Es curioso, que teniendo en cuenta los temas que trata Brown sugar, haya dos mujeres que estuvieron vinculadas al líder de los Stones en esa época, y que se disputen haber sido su fuente de inspiración. La identidad de la musa de la canción ha sido debatida durante años.

La cantante y actriz americana Marsha Hunt, madre de la primera hija de Jagger, Karis, asegura en su autobiografía Real Life de 1985 que es ella la inspiración del tema. En 2006, publicó otro libro titulado Undefeated en el que de nuevo, categóricamente, afirmaba que ella había sido la inspiración de Brown sugar. Marsha y Mick se conocieron cuando ella formaba parte del castin de la producción musical londinense Hair, y de su relación, celosamente guardada en secreto hasta 1972, nació una hija. En el verano de 1969, mientras Jagger estaba en Australia grabando la película Ned Kelly, Marsha y Mick se intercambiaron románticas cartas que Hunt subastó en Sotheby's a finales de 2012. Lo hizo porque necesitaba el dinero, vivía en una situación muy precaria.

Pero la cantante y corista Claudia Lennear americana cree que el tema está basado en ella. "En la época en la que Brown sugar se convirtió en un hit de los Rolling Stones, Mick Jagger y yo íbamos juntos en restaurantes o nightclus en Los Angeles", contó Lennear a Express. "Por eso la gente piensa que la canción es sobre mí, y Mick confirmó posteriormente que así era". Lennear es conocida por trabajar con un sinfín de famosos músicos, incluidos Joe Cocker. En una entrevista de 2014 con el Daily Express, reveló que no solo estuvo saliendo una temporada con Mick Jagger, sino que Brown sugar estaba inspirada en ella.

Y aquí aparece Bill Wyman dando la razón a Claudia. El bajista de los Rolling Stone asegura que Jagger escribió la canción parcialmente inspirado en una cantante negra llamada Claudia Lennear, que era una de las Ikettes de Ike Turner. Ella y Jagger se conocieron cuando los Stones hicieron una gira con Turner en 1969.

A todo esto, Jagger ni afirma ni desmiente. ¿Quién fue en realidad su musa cuando escribió?

Brown sugar how come you taste so good?

Brown sugar just like a young girl should

Andy Warhol y por primera vez... la lengua

Brown sugar fue el primer single del undécimo álbum de los Rolling Stone Sticky Fingers. Se publicó casi 16 meses después de ser grabado, el 29 de Mayo de 1991, y lideró las listas de Estados Unidos (donde permaneció dos semanas) o las de LOS40, donde igualmente mantuvo el n.º 1 dos semanas: 07/08/1971 y 31/07/1971

La famosa portada está diseñada por Andy Warhol. Es un primer plano de un hombre con jeans ajustados en los que destacaba una cremallera. Esto causó considerables problemas en su distribución, pero era el tipo de valor añadido que hizo que el álbum fuera más deseable.

Sticky Fingers también supuso la primera aparición del logo con la famosa lengua diseñada por John Pasche, que dibujó el emblema mientras estudiaba diseño gráfico en el Royal College of Art de Londres.