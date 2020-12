Jennifer Lawrence sorprende con un cambio de look radical y melena pelirroja

Jennifer Lawrence ha sorprendido con un nuevo cambio de look para su película Don't Look Up. Los paparazzis han pillado a la protagonista de Los juegos del hambre entre toma y toma y las imágenes muestran a la actriz con una enorme y brillante melena pelirroja y el flequillo recto.

Un look radicalmente opuesto al que nos tiene acostumbrados, y eso que la actriz es muy dada a las transformaciones camaleónicas para sus películas.

Precisamente han sido estos cambios los que, según su estilista personal, han llevado a Lawrence a tener problemas de cabello, algo que ha obligado a la estrella a dejar de teñírselo durante un tiempo. Probablemente lo que vemos en las imágenes sea una peluca.

El rodaje en cuestión pertenece a la película Don't Look Up, aquella para la que, medio en broma medio en serio, se dice que está todo Hollywood contratado. En las primeras imágenes del rodaje también podemos ver a DiCaprio con una enorme barba y gafas.

En Don't Look Up aparecerán otras estrellas de primer nivel como Timotheé Chalamet, Meryl Streep, Cate Blanchett, Matthew Perry, Jonah Hill y Ariana Grande, entre otros, además de Lawrence y DiCaprio.