Maluma nos desvela el otro artista al que le propuso colaborar en el remix de ‘Hawái’

Maluma es indudablemente uno de los artistas más escuchados a nivel internacional. Su hit Hawái ha recorrido las listas de éxitos de cada rincón del planeta, conquistándonos a todos con sus ritmos y su letra. No es de extrañar que otras grandes voces del panorama hayan querido unirse a la fiebre de este éxito.

Uno de ellos ha sido The Weeknd, con quien el colombiano ha lanzado el rémix de Hawái con más de 63 millones de reproducciones en Youtube. Pero, ¿sabías que hay otro artista al que Maluma le propuso participar en esta nueva versión?

En una entrevista con LOS40, el de Medellín nos ha desvelado que envió el rémix de Hawái también a Bruno Mars. "The Weeknd fue siempre mi primera opción, pero fue algo muy loco porque quería trabajar con él pero yo no tenía la forma de hacerlo. Lo atraje con mi mente muchísimo porque en esos días que yo estaba pensando en hacer el rémix con él, lo tenía en la cabeza a él o de pronto a Bruno Mars o de pronto a ese tipo de artistas. Cuando recibimos una llamada del equipo de The Weeknd diciéndonos que quería ser parte del proyecto y que quería cantar en el rémix fue muy loco", explica Maluma en la entrevista con LOS40.

El rémix de Hawái vio la luz el 5 de noviembre de este año. Nadie esperaba que un artista estounidense acabaría uniendo su voz a la del cosechador de éxitos urbanos. Pero el 2020 nos volvió a dar una sorpresa, aunque esta vez fue grata.

Bruno Mars finalmente no ha formado parte de este proyecto, pero no descartamos que lo haga para futuras ocasiones. Aunque, a juzgar por las últimas frases de la declaración del colombiano, podemos esperar cualquier cosa. "Trabajar con él [The Weeknd] fue un orgullo y un placer. Y bueno, por ahí vienen muchas sorpresas más", desvela.

Además de esta revelación sobre el proceso de creación del rémix de Hawái, Maluma nos ha hablado emocionado de sus nominaciones a LOS40 Music Awards de este año, además de la actuación que nos ofrecerá durante la gala. Su propuesta a Master KG, creador de Jerusalema, y su mensaje a Rosalía son otros de los temas importantes que nos ha regalado en nuestro encuentro.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar al colombiano en un mismo tema con Bruno Mars?