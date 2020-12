Muere Abby Dalton, la actriz que encarnó a Julia Cumson en ‘Falcon Crest’

La estadounidense Abby Dalton, más conocida por su personaje Julia Cumson en la popular serie Falcon Crest (1981-1990) ha fallecido este 23 de noviembre a sus 88 años de edad. Según ha informado la familia, ha sido en Los Ángeles y tras luchar contra una larga enfermedad.

Ella fue la responsable de dar vida a la hija de Angela Channing, interpretada por Jane Wyman. Este no fue su único papel, pero sí el más conocido en España. Ella seguirá su carrera profesional a partir de los años 50 centrándose, sobre todo, en la interpretación.

Entre sus hitos está la participación en la película Hennesey (1959-1962) por la que ganó su único Emmy a Mejor Actriz de Reparto en la televisión. También destacó en creaciones como The Joey Bishop Show de 1962 a 1965.

Retrato de Abby Dalton en 1982 / getty images

Esta actriz también se atrevió con proyectos en la gran pantalla de la mano del cineasta Roger Corman: Rock All Night o The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent, en 1957 las dos.