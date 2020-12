La proposición de Pablo Motos a Juan del Val que ha horrorizado a Nuria Roca

A Pablo Motos, de vez en cuando, le gusta poner a prueba a sus colaboradores y el último en sufrir las ocurrencias del presentador de El Hormiguero ha sido el polémico Juan del Val.

Todo empezó este miércoles durante la tertulia del programa. Y es que entre política y coronavirus, Motos puso en la mesa de debate el siguiente tema: "Hay una tendencia ahora que es que las mujeres se dejen canas. ¿Es un toque para molar más?".

Tamara Falcó, entendida en moda, fue la primera en pronunciarse al respecto: "El pelo blanco es algo muy complicado de tener porque no todo el mundo tiene un blanco perfecto. Hay que cuidarlo porque se pone amarillento".

Fue entonces cuando Juan del Val contó que su peluquera le había dicho que se tenía que teñir el pelo de blanco perla. "Viniste convencido a casa, que me lo dijiste y me entró un susto…", comentó Nuria Roca, a lo que Tamara añadió: "Juan tiene una belleza más clásica, tipo George Clooney, que no se lo ponga blanco".

Sin embargo, a pesar de los consejos de su mujer y su compañera, Pablo Motos quiso poner a prueba a su tertuliano estrella: "Juan, yo creo, sinceramente, que la audiencia demanda que la semana que viene te dejes el pelo blanco. Solo para ver cómo te queda. Estoy convencido de que vas a estar de la hostia".

¿La respuesta de Juan del Val? "La semana que viene, el jueves, hago la tertuliana con el pelo blanco". ¿Cumplirá el colaborador con su promesa?