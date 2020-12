‘Masterchef Celebrity’: Jordi Cruz opina por primera vez sobre la polémica entre Flo y Josie

La actual edición de Masterchef Celebrity 5 está siendo una de las más polémica a causa de "Flosie", el personaje recurrente creado por Florentino Fernández en una especie de imitación de Josie.

Muchos espectadores se han quejado semanalmente de que dicha caricatura es homófoba, hiere sensibilidades y es un mal ejemplo para emitir en una cadena pública como es TVE.

Por ello, Toñi Prieto - directora de programas de entretenimiento del canal- pidió disculpas públicamente desde el espacio RTVE Responde: "Nada más lejos de TVE y del propio programa ofender a nadie", dijo.

Así como el propio Flo envió un comunicado en el que también lo lamentaba: "Siento muchísimo estas quejas sobre el personaje y la homosexualidad. En mi animo nunca jamás está ofender a mis fans y mucho menos a los espectadores de TVE. Sólo pretendo hacer reír, que es la magia de la vida".

Jordi Cruz: "Josie no se ha sentido ofendido"

Y el último en opinar sobre el tema ha sido Jordi Cruz que, en la rueda de prensa de Masterchef Abuelos - en la que estuvo LOS40.com- fue preguntado por lo ocurrido y contestó sin problema:

"Me sabe mal la crítica a Flosie. Yo incitaba mucho a Flo a hacerlo, porque le metía caña a Pepe pero tengo la intuición y seguridad de que Flo no ha querido ofender. Así como sé que Josie no se ha sentido ofendido. Defiendo a Flo en ese sentido", acabó subrayando.