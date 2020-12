Javier Rey: “Con compañeros como Blanca Suárez y Pablo Molinero te vas al fin del mundo”

La de El verano que vivimos es una historia que se fragua a fuego lento en los hermosos paisajes de Jerez. Presenta un triángulo amoroso imposible compuesto por dos amigos, Hernán y Gonzalo, y una mujer, Lucía Vega, que se inspira en una historia real, aunque con ciertos matices y licencias creativas.

La historia se desarrolla en unos viñedos bajo el ardiente sol andaluz. Al compás de la voz de Alejandro Sanz sus tres actores protagonistas, Javier Rey (Orígenes Secretos), Pablo Molinero (La peste) y Blanca Suárez (El bar), se mueven como peces en el agua en lo que ya podemos decir que será el drama romántico español del año. Rey nos lo cuenta de primera mano:

¿Qué personaje interpretas en la película? Cuéntanos un poco sobre qué le motiva, de dónde viene y a dónde va...

Mi personaje se llama Gonzalo. Él es un artista más que un arquitecto, porque hace fotografía de una forma y en una época donde casi nadie lo hacía. Es un estudioso, y digamos que ese viaje a Jerez hace que su vida, tal y como la conoce, se empiece a tambalear. Él comienza a ver otras formas de vivir y maneras de ser. Lo más interesante es que hay un momento en el que por primera vez en su vida decide dar rienda suelta a lo que siente. Ese es el gran cambio, el viaje, cuando debe asumir todas las consecuencias de dejarse llevar.

Toda película tiene unos pilares o puntos fuertes. ¿Cuáles destacarías que son las grandes virtudes de El verano que vivimos?

Nosotros decimos que esto no es solo una gran historia de amor –que lo es–, sino que al final la palabra amor engloba muchas más cosas. Amor, amistad, cultura, arte, arquitectura, cómo una decisión en un momento determinado puede condicionar todo tu futuro, el que un hijo trate de descubrir cómo era su padre, etcétera. Hay cosas que contamos en la película y otras que las dejamos apuntadas para que el espectador rellene, y creo que eso consigue que la película sea diferente en el campo del drama romántico.

¿Por qué nos siguen atrayendo tanto las historias de amores imposibles? Es un formato recurrente más viejo de el vino, pero nos sigue gustando.

De una u otra forma todos los seres humanos viven o vivirán en el amor. Serán dejados, dejarán, se enamorarán perdidamente, se habrán enamorado de ellos o de ellas. Hay una cuestión de identificación tanto en la felicidad provocada por el amor como en la indiferencia o el dolor provocado por el desamor. Todos hemos sentido esas cosas, las sentiremos o hemos visto cómo alguien cercano las ha sentido.

¿Qué podemos aprender de Gonzalo al final de su viaje?

Que uno debe ser valiente en la vida. Él decide serlo a pesar de que sabe que no debería. A lo mejor dejarse llevar por lo que uno necesita en un determinado momento en la vida es un gran aprendizaje, y él lo hace a pesar de que a priori tiene una personalidad para no hacerlo. Toma la decisión de ser valiente, como nosotros hemos hecho con lo de estrenar la película mañana (risas).

Clip 'El verano que vivimos' con Javier Rey y Blanca Suárez / Warner Bros.

¿Cómo ha sido trabajar con Pablo Molinero y Blanca Suárez? ¿Hay feeling en el set de rodaje?

Ha sido una maravilla porque son dos artistas que me gustan y tienen, además de talento, mucha generosidad. Yo he visto secuencias de Pablo en las que alucinaba con lo que era capaz de hacer. Es gente talentosa, buena, que se remanga y está mirando más por el otro que para uno mismo. Con compañeros así te vas al fin del mundo. Y una de las virtudes es que Carlos Sedes ha sabido llevarnos a esos lugares. Nos hemos entendido muy bien para poder darle profundidad a una historia que es bastante difícil de contar.

Alejandro Sanz ha creado también una canción específica para la película. ¿Qué opinas de ella? ¿Ha captado la esencia de la película?

Sí, yo creo que sí. Al final el tiempo es algo fundamental. Para empezar, El verano que vivimos está contada en dos tiempos diferentes, algo que se alarga en el tiempo en la vida de dos personas. Creo que lo ha sabido captar. Además, Alejandro Sanz es un icono y para mí es un orgullo participar en esta película y que gente tan talentosa como él también forme parte.

¿Qué me puedes decir sobre la banda sonora de la película?

Todo suma, es como los colores, como un atardecer increíble en Jerez, como un paseo por las marismas. La música es muy envolvente. Muchas veces más que narrar lo que sienten los personajes lo que hemos hecho es dejar que sientan, y en ese sentir, cuando los personajes no hablan ni describen lo que llevan por dentro, muchas veces la música puede llevar al espectador a un lugar similar al que sienten los personajes.

En este 2020 te hemos visto en producciones muy diversas. Estrenarte Orígenes secretos para Netflix, ahora El verano que vivimos, estás rodando La casa de caracol, estuviste en la serie Mentiras… Vas saltando entre formatos. ¿Hay alguno que te guste especialmente? ¿Qué significa cada uno de ellos para ti?

Hace unos años tomé la decisión de que lo que iba a guiar mi carrera eran los personajes, no los formatos. Si el personaje que más me gusta del momento está en tele, voy a estar en tele. Si está en cine, estaré en cine. Si es protagonista o secundario, me da igual: creo que los que importa son los personajes. Claro que tengo preferencias, pero no necesito hacer la misma película ni el mismo estilo siempre y que luego se me encasille por mi gusto personal. Lo que me motiva es lo que no he hecho aún, lo que me pone contra la espada y la pared, el reto, y qué compañeros voy a tener y quién me va a dirigir. Por eso en mi carrera hay cosas tan dispares.

El verano que vivimos llega a los cines el viernes 4 de noviembre de 2020. La película está dirigida por Carlos Sedes y protagonizada por Blanca Suárez, Javier Rey, Pablo Molinero, Carlos Cuevas (Cuéntame cómo pasó), Guiomar Puerta (Embarazadas), María Pedraza (Élite) y Adelfa Calvo (La casa de papel).