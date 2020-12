Disney+ responde al reto de Berto Romero: “Todo esto y mucho más en Disney Ples”

Disney+ acaba de recoger el guante lanzado por Berto Romero en Late Motiv. El humorista lleva varias semanas bromeando sobre la pronunciación del 'más' que llevan plataformas como Movistar, Disney o Apple. ¿Se dice Disney Plus, Plas, Plos o Plis? Berto ha contabilizado todo tipo de versiones de lo más cosmopolitas sobre esa variable +, pero aún quedaba una pendiente: 'ples'.

"A poco que sepas de vocales a mí solo me falta una", dijo hace una semana en el programa de Andreu Buenfauente. "Como soy un poco obsesivo y no me gusta dejar las cosas a medias, necesito cerrar el círculo".

"Disney, como quiera que te apellides. Si me muestras un Disney Ples, en swahili o euskera, me da igual de dónde lo saques, pero si me llega un Disney Ples –y oficial, eh, no cualquiera diciendo Disney Ples, oficial, de vosotros– yo me comprometo a salir vestido de Ratón Mickey", retó el cómico frente a las cámaras.

La Casa del Ratón no ha tardado en pronunciarse a través de sus redes sociales compartiendo un avance promocional con algunos de sus contenidos de cara a los estrenos navideños, entre los que se encuentran la adhesión en abierto al catálogo gratuito de Mulán y el lanzamiento de Soul el 25 de diciembre. El vídeo, sin embargo, tiene algo especial: acaba con la típica publicidad oficial: "Todo esto y mucho más en Disney... Ples".

"Estas Navidades disfruta con nosotros de las mejores historias. Y con Late Motiv del disfraz de Berto Romero, que pasará a la historia. Regala Disney Plus, Plas, Plos, Plis, Ples", publica la cuenta oficial de España de Disney.

Esta respuesta ha causado furor y los tuiteros no han tardado en contestar. "Calienta, que sales", escribe uno a Berto Romero". "Me ha sonado a 'sujétame el cubata'", bromea otro. "Se nos viene un Mickey Creepy", añade un tercero. Reto cerrado, guante cogido y zasca épico. Ahora Berto tendrá que salir vestido de ratón en Late Motiv.