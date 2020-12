Jesús Vázquez se derrumba en el plató de MyHyV: “Las madres me emocionan porque yo ya no tengo”

El pasado martes se celebró la final de Álex en Mujeres y hombres y Viceversa, un programa que fue toda una hoguera de emociones y sentimientos a flor de piel. Alex no fue el único protagonista de la gala, Jesús Vázquez, el presentador del espacio, no pudo contener las lágrimas al recordar a una de las personas más importantes de su vida: su madre, quien falleció de cáncer hace unos años.

Isabel, la madre de Álex, llamó al programa para que su hijo supiera que le apoyaba en todo lo que hiciera y mandarle ánimo y mucho cariño en un momento tan importante para él como su final. A Vázquez le caló hondo esta llamada, pues le hizo recordar todo el amor de una madre y cuánto echa de menos a la suya, con quien mantenía una relación muy estrecha.

Vázquez no pudo contener las lágrimas en ese momento, muy afectado, el presentador contó por qué se emocionaba tanto en situaciones como esta. "Es que las conversaciones de madre e hijo me emocionan", relató con voz temblorosa para luego continuar, una vez logró recomponerse: "Es que las madres me emocionan mucho porque yo ya no tengo madre", confesó Vázquez casi sin poder articular palabra.

La reacción de Jesús Vázquez consiguió emocionar a todo el mundo, e Isabel, madre de Álex, quiso dedicarle unas bonitas palabras al presentador: "Tú sí que has sido buen hijo", le dijo entusiasmada.

Estas últimas palabras de la madre del tronista también conmovieron a Vázquez. El presentador tuvo que parar unos segundos para recuperarse y seguir con el programa. "Es que mi madre es muy fan tuya, Jesús", comentó Álex, quien logró sacarle una sonrisa al presentador.