Warner y HBO Max dan la puñalada a las salas y estrenarán todas sus películas de 2021 en plataformas

Noticia trágica, terrible, impensable para las salas de cine: Warner Bros. y HBO Max han decidido que estrenarán prácticamente todo su catálogo de lanzamientos de 2021 de forma simultánea en salas y en streaming, incluyendo algunos de los taquillazos millonarios que ya se han movido por culpa de la pandemia.

Títulos como Dune, Matrix 4, Wonder Woman 1984 o la tercera parte de Expediente Warren se sumarán a una estrategia parecida a la que llegó Disney con Mulán, con la salvedad de que en este caso no habrá que pagar por la película y se incluirá dentro de la suscripción de HBO Max. Los estrenos estarán un mes en salas y plataformas de forma simultánea y luego seguirán en cartelera varias semanas más, siguiendo su ciclo habitual de ventanas de exhibición y explotación.

Esta decisión es toda una revolución por lo que supone para los exhibidores: la asfixia absoluta. Muchos espectadores no irán a las salas por miedo al coronavirus, se quedarán en casa viendo Dune o Matrix 4, lo que suponrá una descomunal merma de ingresos para las salas, que día tras día están más cerca de la quiebra o la extinción. Todo apunta a que si otros grandes estudios como Paramount toman decisiones similares, acabarán para siempre con las salas, destruyendo la experiencia cinematográfica a la que estamos acostumbrados.

Lo que más choca de esta decisión es que venga del mismo estudio que lanzó Tenet en mitad de la pandemia. Warner fue la única major que se atrevió a lanzar un superestreno en uno de los momentos más duros de este 2020. La decisión fue acogida con los brazos abiertos después de que Disney decidiera poner Mulán en Disney+ por un sobrecoste de 25,99€, lo que para muchos fue una traición a los exhibidores. Aunque la recaudación de Tenet no fue especialmente buena en Estados Unidos, ha conseguido recaudar casi 400 millones en todo el mundo, lo que la convierte en una de las cintas más rentables de este año.

La presidenta de Warner Media Studios y Network Groups, Ann Sarnoff, dijo que Warner está deseando estrenar de vuelta en la pantalla grande pero que deben "equilibrar" eso con "la realidad de que la mayoría de cines de Estados Unidos operarán con capacidad reducida" a lo largo del año que viene, lo que supone pérdidas millonarias para los estudios de cine y, por tanto, una apertura a un nuevo modelo de distribución.

No sabemos cómo afectará esta decisión en España, ya que la plataforma HBO Max –que es lo mismo que el HBO Go tradicional solo que con una cantidad mayor de contenidos exclusivos– aún no está disponible en nuestro país, aunque previsiblemente llegará para mediados de 2021, si no se adelanta. En cualquier caso, la estrategia de Warner Bros. está clara. Vienen tiempos duros para las salas de cine. El streaming gana terreno y los cines están a punto de perder la partida.