Jason Derulo y Sebastián Yatra con Guaynaa, candidatos esta semana a entrar en la lista

Una vez más, la variedad musical que ofrece la lista se refleja también en la sala de espera de candidatos. Esta semana aspiran a entrar en el chart dos canciones muy distintas; una, un éxito internacional, y la otra, un nuevo pildorazo de pop latino. La primera es Take you dancing, el más reciente single de Jason Derulo, quien está teniendo un año muy fructífero, ya que este 2020 ha sido número uno (dos semanas) con Savage love (laxed – siren beat), a dúo con Jawsh 685. Este tema aún sigue en lista (en el #11), por lo que Derulo podría marcarse un fantástico doblete.

Take you dancing es una canción optimista, un homenaje al baile: su letra habla de conquistar a la chica que le gusta sacándola a la pista. En estos tiempos que corren hacen falta temas que nos levanten el ánimo, y Take you dancing sin duda lo logra. El vídeo transmite muy bien el espíritu de este single y nos muestra una coreografía que dan ganas de aprenderse. No es fácil seguirla, pero lo que sí s fácil es que la melodía se te queda a la primera. Si quieres que Derulo inserte la canción en el ránking, ya sabes: apoya con el HT #MiVoto40JasonDerulo en Twitter.

La otra canción candidata es Chica ideal, fruto de la colaboración de Sebastián Yatra y Guaynaa. El colombiano, al igual que Derulo, podría protagonizar un doblete este sábado, toda vez que otro de sus temas, A dónde van, con Álvaro Díaz, está a día de hoy entre las 40 mejores (#34).

A fuerza de presentarnos estupendas canciones, Yatra se ha convertido en uno de los cantantes de música latina más queridos en España. Menos conocido por el público de nuestro país es el artista que le acompaña en esta ocasión. Guaynaa (seudónimo de Jean Carlos Santiago Pérez) es un intérprete de Puerto Rico que obtuvo un notable éxito en 2019 con Rebota. Tras colaborar con Mala Rodríguez y Mon Laferte, Guaynaa, que viene de una familia de músicos, se une ahora a Sebastián Yatra en este tema que cuenta con un vídeo muy simpático en el que ambos viajan a un 2021 donde les espera un fiestón. Podéis hacer que entre en lista si lo apoyáis con el HT #MiVoto40.

¡Suerte a todos!