Hombres G y Dani Martín cantaron al “buen rollo” frente a “esta mierda de vida” en ‘¿Por qué no ser amigos?’

En el año 2004, los Hombres G nos hicieron un regalo con sorpresa añadida. El regalo fue Todo esto es muy extraño, su primer disco repleto de canciones inéditas en doce años. Y la sorpresa, la colaboración de Dani Martín, voz principal de El Canto del Loco, en ¿Por qué no ser amigos?. Su mensaje, según David Summers, era de "buen rollo" ante esta “mierda de vida”. El 4 de Diciembre de 2004 llegó al nº 1 de LOS40, y repitió liderazgo tres semanas después. La amistad y admiración que ambas bandas se profesaban mutuamente se consolidó con una gira conjunta y una noche histórica en el Vicente Calderón, el 5 de Julio de 2005.

Todo esto es muy extraño fue el primer disco de estudio de Hombres G desde Historia del bikini (1992). Si bien es cierto que ya en 2003 el grupo había regresado a los escenarios con el recopilatorio Peligrosamente juntos y un año después con el directo El año que vivimos peligrosamente.

El corte elegido para presentar su nueva colección de canciones fue ¿Por qué no ser amigos?, que ya a finales de Septiembre había empezado a sonar en LOS40. La colaboración de Dani Martín suponía para Hombres G su conexión con una nueva generación. Entre el debut discográfico del grupo de Summers (en 1985) y el de El Canto del Loco (en 1996) había pasado más de una década. Pero lo que prevaleció por encima de todo fue la amistad. Lo corroboraba David Summers durante la entrevista del grupo en LOS40 el 27 de Octubre de 2004:

“Tenemos un público muy parecido, la gente que va a ver a El Canto es gente también muy joven, en este caso de su edad, ¿no? Pero, con nosotros lo que ocurre es que tenemos una relación con ellos estupenda. Dani es íntimo amigo y como la canción dice '¿por qué no ser amigos?', está transmitiendo un mensaje de buen rollo a la gente, sobre todo en estos tiempos que corren tan violentos, pero también, de alguna manera '¿por qué no ser amigos?' El Canto del Loco y Hombres G a pesar de la diferencia generacional y la diferencia que hay en muchos sentidos. Normalmente los artistas solemos ser rivales más que colegas ¿no? Esto es una realidad. Y, sin embargo, con ellos, que están en un momento muy dulce de su carrera, que llenan las Ventas, y que les está yendo muy bien, como a nosotros, ¿no? Pues el sentimiento es de ‘te deseo lo mejor’ y ellos a nosotros igual ¿no?”

¿Por qué no ser amigos? es la respuesta al “momento de violencia tan repugnante que vivimos”

Cuando salió a la luz ¿Por qué no ser amigos?, la sociedad estaba todavía conmocionada por los atentados del 11 de Marzo. El mensaje positivo de la canción ha trascendido y se ha convertido en un himno de paz y de buen rollo. David Summer explicaba en LOS40 lo que pretendía transmitir en su composición. No es una canción de misa, ni contiene un mensaje “blandito”:

“Pues esa letra, durante la grabación, porque yo tenía escrito varias letras para ese tema. Era muy difícil hace la letra por la melodía que tiene el estribillo, era muy difícil encajar una letra ahí… hice varias pruebas y lo que me llevó a escribir este mensaje es el momento de violencia tan repugnante que vivimos en este momento en el mundo, y en España y en todos lados. Creo que tenemos gente muy joven pendiente de nuestro trabajo ahora y creo que a la gente joven hay que mandarle ese tipo de mensaje, aunque haya alguien que pueda pensar que es un poco blandito el mensaje o que es un poco… es que te lo digo porque, de alguna manera, me han acusado ‘entre comillas’ de que el mensaje es muy blandito de que estoy diciendo a la gente que se quieran, ¿sabes? Me parece muy triste que a la gente le parezca un mensaje blandito desearles que vivan con buen rollo yo creo que pasamos por esta “mierda” de vida muy poco tiempo un ratito nada más y es importante que este ratito lo pasemos riéndonos y queriéndonos y amándonos y haciendo que sea agradable el poco tiempo que estamos aquí. Y el que no tiene la suerte de tener amor o felicidad, por lo menos que tenga tranquilidad. Es importante ¿no? Y yo me quiero reafirmar mucho en este mensaje, lo he hecho totalmente consciente, aposta, incluso a riesgo de que pudiera haber algún gilipollas que pensara que la letra era un poquito así como de misa, ¿no?”

25 pesetas por ver a Dani Martín cantando temas de Hombres G

De todos es sabido que Hombres G es uno de los principales referentes de Dani Martín, grupo al que escuchaba desde pequeñito. El confeso admirador del cuarteto de Venezia, ha reconocido incluso que “si no los hubiera conocido, a lo mejor no me habría dedicado a la música”. En el programa especial Los Principales de Los Principales del 30 de abril de 2006, Dani Martín recordaba sus comienzos... cantando temas de Hombres G: “En el piso piloto de mi urbanización, los sábados hacíamos concierto de los Hombres G, cobrábamos, me parece que eran veinticinco pesetas o algo así", dice Dani. David Otero añade: “Corrígeme si me equivoco: tenías en un caballete de pintar, tenías el micrófono, como no tenía pie de micro, había un caballete de esos de pintar y el micrófono estaba enganchado”.

Ni en sus mejores sueños hubiera podido imaginar el pequeño Dani Martín que en un futuro no muy lejano, se uniría a sus admirados Hombres G en un estudio… o en los escenarios. Porque su colaboración en ¿Por qué no ser amigos? tuvo continuidad en una gira conjunta de las dos bandas madrileñas por grandes escenarios de la geografía española. Fue una “experiencia generacional”, “algo especial y único”, como lo definió entonces Dani.

Entre finales de junio y finales de agosto de 2005, Hombres G y El Canto del Loco giraron con gran éxito por una docena de ciudades españolas. Pero la actuación que marcó un hito en el pop español fue la del 6 de julio de 2005 en el ya extinto Vicente Calderón. Inicialmente, estaba previsto que se realizara en la Plaza de Toros de Las Ventas, pero ante la gran demanda de entradas, se decidió cambiar de recinto. Fueron los primeros grupos españoles que tocaban el estadio del Atlético de Madrid. Exceptuando a Alejandro Sanz, el templo del fútbol se había reservado a estrellas internacionales como los Rolling Stone, U2 o Madonna.

Las bandas de Dani Martín y David Summers se enfrentaron a un enorme desafío, que superaron con matrícula de honor. Reunieron a más de 55.000 personas en lo que fue una noche inolvidable, emocionante, con lágrimas que no se pudieron contener. Cuando un año después del concierto, LOS40 preguntaban a Dani, David, Chema y Jandro, en qué evento les hubiera gustado estar presente… no hubo duda y con gran ironía respondieron:

“A mí, el concierto de los Hombres G y el Canto del Loco en el Calderón. Me hubiera gustado. (exactamente, ese era increíble, en primera fila). Me hubiera encantado ver a los Hombres G en el Vicente Calderón abajo. Les vi en el Auditorio Nacional de México, que no me conocía nadie, me puse en primera fila, allí como si estuviera (bailando estábamos, estábamos los cuatro). Pero me hubiera gustado estar en el Calderón y ver a los Hombres G... Otro momento importante fue cuando Dani salió en las Ventas con los Hombres G, para nosotros fue increíble… Chema y yo nos cogimos… yo es que empecé a llorar y yo no soy de llorar… Sin embargo, no lloré en el Calderón, no sé por qué, sin embargo en el último concierto de La Riviera que tocamos hace poco, te juro que ahí me emocioné, si te digo la verdad, más que en el Calderón”.

Último nº 1 en LOS40 de Hombres G

¿Por qué no ser amigos? fue nº 1 en LOS40 el 4 de diciembre de 2004 y tres semanas después, el 25 de diciembre. Es la última vez, hasta la fecha, que una canción de Hombres G se situaba en el puesto principal de la lista. También fue la primera vez que una canción del grupo permanecía en nº 1 más de una semana.

El debut del grupo en el nº1 de LOS40 había sido con Venezia el 14 de septiembre de 1985. Después siguieron Dejad que las niñas se acerquen a mí y Marta tiene un marcapasos (en 1986), Master Mix y No, no, no (en 1987), Si no te tengo a ti y Suéltate el pelo (en 1988), Chico, tienes que cuidarte (en 1989), Voy a pasármelo bien (en 1990), Rita (1991) y No te escaparás (en 2003).