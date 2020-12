Nobeat: Descubre al colombiano que ha producido a Lele Pons o Khea y ahora lanza tema propio

Christian Restrepo, más conocido como Nobeat, es uno de esos nombres que, tras encontrar el éxito en la sombra, decide dar un paso hacia delante y dar la cara. Sigue escribiendo y produciendo para numerosos artistas latinos importantes, pero, a la vez, lucha por crear su propia carrera como cantante. Tiene planeado lanzar su primer EP a principios del próximo año.

Billboard ya le incluyó en una lista con los 17 artistas latinos a descubrir en la cuarentena y está en su lista de los 10 productores más importantes de la industria. Tras firmar, a finales de 2019, con la discográfica Interscope Records, su nombre cada vez suena con más fuerza.

Este joven de 21 años está detrás de temas como Se te nota de Lele Pons o Ayer me llamó me ex, de Khea con Prince Royce y Natti Natasha, entre otros. Pero ahora quiere centrarse también en sus propias canciones.

Amazon Music le eligió como uno de los dos artistas para inaugurar Rompe, su programa de artistas en desarrollo, creado para impulsar artistas latinos emergentes en Estados Unidos, América Latina y España.

Nuevo single

Durante la cuarentena lanzó Perreo sano, tres temas en uno que comenzaba con un acústico, evolucionaba a algo más dance para terminar en un dembow. Y es que le gusta jugar con las emociones de los oyentes. Luego llegaron Vámonos y Snicker.

Mientras termina de ultimar ese debut, va lanzando singles y el último es Piénsalo, un himno de amor instantáneo. Su voz áspera se pone en mood romántico para decirle a la chica que le gusta que con ella no juega porque lo que siente es serio. Ya avisa que el vídeo está al caer.

No es la primera vez que se mete en estos campos del romanticismo. Ya explicaba que Snicker era un tema romántico a lo 2010 pero adaptado a 2020, poesía más real y menos cursi.

Orígenes

Nació en Santa Marta, Colombia. Fue un niño prodigio que acompañó a una orquesta clásica local con tan sólo 6 años. Pasó una década tocando piano y violín y estudiando jazz y música clásica.

Tanto talento no podía desaprovecharse y con 15 años recibió la primera de dos becas de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Después de eso comenzó a producir y componer. Aunque su gran revelación fue descubrir una aplicación de música que le abrió los ojos a ‘la cultura de las listas de reproducción’ que le hizo ampliar sus miras. Allí navegó entre el reggaetón, dancehall, trap, jazz, funk, hip-hop, R&B, salsa y ritmos afro y toda esa variedad le ayudó a crear su propio imaginario musical.

Entre sus referentes se encuentra un grupo de los 70, Earth, Wind and Fire y no porque su música se parezca sino porque le inspira esa libertad de trabajar sin reglas. Y como buen colombiano, sigue de cerca los logros de sus paisanos J Balvin. Tampoco le quita el ojo a Bad Bunny.