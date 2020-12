Los Asia Artist Awards 2020 entregan 6 grandes galardones

A pesar de que en muchos países el invierno está llegando, los Asia Artist Award llegaron con vibrantes colores de primavera a las pantallas de los fans del K-Pop. Con una temática de “primavera de noviembre” y efectos de realidad virtual para dar vida al escenario, el 25 de noviembre se dio la transmisión virtual de la ceremonia de premios organizada por el periódico empresarial Money Today con una gala reconocida por los importantes títulos que son entregados durante la velada.

A causa del COVID-19, el evento fue pregrabado el 21 de noviembre, pero eso no impidió que el público disfrutara de las presentaciones de grupos como Stray Kids, Super Junior, IZ*ONE, y Monsta X, así como una tarima llena de idols, como NCT con sus 23 integrantes y solistas como Kang Daniel y AleXa.

Además de esto, la actuación especial del cantante estadounidense, MAX, dejó a los ARMY sorprendidos, ya que presentó su tema Blueberry Eyes, en el que originalmente colaboró con SUGA de BTS; sin embargo, el rapero no se presentó junto a él en esta ocasión, por lo que MAX demostró su talento al cantar y rapear el sencillo completo.

Durante la gala hubo más de 20 artistas premiados, pero fueron 6 artistas los que obtuvieron premios grandes, conocidos como Daesangs. El trot del año fue para el cantante Im YoungWoong, quien inició su carrera en 2016, y a sus 29 años, ha sido el ganador de cada uno de los premios a los que ha sido nominado. Las artistas del año fueron las chicas de TWICE, quienes recientemente se convirtieron en “10 million sellers”.

Sus compañeros de agencia, GOT7, se llevaron a casa el Daesang como actuación del año, tan solo 2 días antes de lanzar su disco Breathe of Love: Last Piece; los 23 chicos de NCT recibieron el premio por Álbum del Año, gracias a su disco NCT 2020 Resonance Pt. 1; la canción del año fue para BTS, con el tema Dynamite, que no ha dejado de romper récords por todo el mundo. No obstante, el grupo cuyo fandom revolucionó las redes sociales fue Monsta X, quienes recibieron su primer Daesang en esta ceremonia, obteniendo el premio por tener el Escenario del año.

En la noche, 11 títulos fueron otorgados a varios actores y actrices de Surcorea, como el Hot Issue Award, entregado a Seo Ye Ji and Kim Soo Hyun, del drama ‘Está bien no estar bien’; o el premio a mejor actuación que recibieron Lee Joon Hyuk y Jeon Mi Do. Los llamados Mejores Actores fueron Lee Sung Kyung y Ahn Hyo Seop, mientras que JinYoung de GOT7 ganó el premio a AAA Potencial, y Seo Ye Ji con Lee Joon Gi recibieron el título a Mejor Artista.