Mariah Carey desvela el amargo recuerdo de sus Navidades: “Siempre había alguien que arruinaba el momento”

No se puede dar por iniciada la Navidad sin oír el archiconocido villancico de All I Want For Christmas is You de Mariah Carey. Esta canción nos trae a todos miles de recuerdos de una de las épocas más dulces del año y es que este tema tiene un significado especial para cada uno de nosotros.

Sin embargo, para la autora, este single trae recuerdos todavía más singulares. Carey ya había revelado en bastantes ocasiones que es una apasionada de la Navidad, pero según ha confesado en una entrevista con la revista Elle, esta pasión nace del sabor agridulce de esas vacaciones "disfuncionales" que vivió cuando era una niña.

"Creo que es ese anhelo que tenía cuando era niña, que siempre quise que las cosas fueran perfectas para estas fechas... Y nunca lo fueron. Siempre había alguien que arruinaba el momento, algún miembro de mi familia disfuncional que venía y frustraba todo. Así que hice un pacto conmigo misma de que no permitiría que esto sucediera más", relató la celebrity.

Una promesa que, desde luego, se hizo realidad, y es que All I Want For Christmas ha sido la banda sonora que, desde hace 26 años, ha llenado de felicidad y magia todos los hogares. En esta entrevista, Carey continuaba relatando lo que para ella es el espíritu luchador, algo que no perdió nunca, incluso a pesar de que su situación no fuera la mejor. "Me sucedieron muchas cosas muy malas cuando tenía 12 años. Pero también está el espíritu de esa niña, esa luchadora que no se rinde, que acepta quién es", confesó.

No es la primera vez que Carey desvela estos amargos detalles de su infancia. Detrás de esa personalidad poderosa y atrevida, se esconde una mujer cuya infancia estuvo marcada por el racismo y la violencia. Ella misma relataba esto en sus memorias, The meaning of Mariah Carey. "Cuando tenía 12 años mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del dedo meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta", relata la cantante en su libro.

Hoy en día, Mariah Carey es uno de los rostros más conocidos del panorama musical y aunque la estrella no ha tenido nada fácil su ascenso a la fama, ella nunca perdió la ilusión y las ganas por compartir su música y hacer soñar a sus fans con un mundo mejor.