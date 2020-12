27 de 56 Dua Lipa no pudo acercarse a España por la pandemia pero no quiso perderse la gala y quiso regalarnos un par de canciones: Physical y Levitating. Dos de los temas que no hemos podido dejar de bailar este año y que justifican que recibiera el premio. "Nunca me olvidaré de mi primer premio en LOS40 Music Awards. Es una locura que vuelva a pasar y vuelva a tener este premio. Tengo que agradecer a mis fans por hacer este año tan especial para mí aunque estuviésemos todos en casa. Me siento muy afortunada de poder daros algo de mi música y algo de alegría durante esta etapa. Todo mi amor para vosotros", dijo en uno de sus discursos de agradecimiento.