Las 40 canciones esenciales de la década de los 90

Los años 80 fueron un momento clave para entender la música, y las influencias y los nuevos sonidos crearon bandas y artistas que aún hoy suenan con fuerza. No pierdas de vista, para ello, la playlist que hemos diseñado con los mejores hits de la época. Sin embargo, con el paso del tiempo, hay que recordar otra década que, con el paso del tiempo, se ha reivindicado como otro gran momento en el que surgieron un montón de canciones que ya escuchamos con nostalgia.

Los noventa fueron una década de contrastes, casi más que ninguna otra. Por un lado, llegó la consolidación del grunge como una respuesta musical al descontento de los jóvenes, y Nirvana triunfó con su música. También fue el momento en el que The Cranberries o Radiohead crearon algunos de sus mejores himnos. No Doubt o Ace of Base también son grandes embajadores del sonido noventero.

Al lado de estas grandes bandas, los 90 también llevaron al máximo el concepto del fan. Los adolescentes forraban las carpetas con sus artistas preferidos y nacieron verdaderos ídolos como Britney Spears, Christina Aguilera, los Backstreet Boys o las Spice Girls, con una fórmula pop que nunca dejará de funcionar.

No podría faltar en un repaso por lo mejor de la década el recuerdo del eurodance, una tendencia que triunfó en nuestro continente. Aqua y su Barbie Girl inundaron las pistas de baile, junto a otros hits discotequeros como The Rythm of the Night de Corona o Freed from Desire de Gala. Auténticos rompepistas que nunca pasan de moda.

Para condensar en una lista las canciones más importantes de esta época tan llena de contrastes, hemos creado la plasylist definitiva. Un compendio de los 40 temas que todo enamorado de la música tiene que conocer.

Si nos fijamos en el género nacional, en España también tenemos grandes temas que recordar de la década de los 90. Radio Futura nos metieron el Veneno en la piel, también fue el mejor momento para el rock de Héroes del Silencio y conocimos a La flaca de Jarabe de Palo.

