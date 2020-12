Sara Socas vuelve a sus raíces en ‘Bambi’: ¡mira el vídeo y la letra!

[Pre-Coro]

Como Bambi, sin mi mami, tomando bermú

En Miami sin mi Grammy, viendo la Red Bull

Como Babi, calidad para ti cada loop

Sorry papi, estoy de money con toda la crew



[Coro]

¿Pa' que vienes con tus bienes?

Lo que tienes lo retienes, ¿Por qué no lo das?

En las redes, sé que duele

Ver como todo se mueve y no puedes más

Whatever, forever, wherever with my actitud

Colega, tú prueba y entrega todo a tu virtud



[Verso 1]

Que no caiga en dеclive, que no haga lo que pidеn

El que traga, paga mientras que los otros la viven

Que le cante a los pibe', para ver si perciben

Que conmigo reciben, que ninguno me sigue

Sigue hablando, fardando, al respeto faltando

Faltan buenas personas y sobran algunos bando'

Van dos veces que tu obra solo humo bailando

Ando en ese, cuatro horas, todo el mundo grabando



[Refrán]

Ahora que estoy aquí no me digas qué hacer

No soy un maniquí, yo sí me sé mover

Ahora vivo del free, no vivo pa' joder

Nunca lo hice por mí, nunca quise mi bien

No, no, no-oh-oh, no paro de pensar en todo el mundo

No, no, no-oh-oh, no voy a dejarlo, y punto



[Pre-Coro]

Como Bambi, sin mi mami, tomando bermú

En Miami sin mi Grammy, viendo la Red Bull

Como Babi, calidad para ti cada loop

Sorry papi, estoy de money con toda la crew



[Coro]

¿Pa' que vienes con tus bienes?

Lo que tienes lo retienes, ¿Por qué no lo das?

En las redes, sé que duele

Ver como todo se mueve y no puedes más

Whatever, forever, wherever with my actitud

Colega, tú prueba y entrega todo a tu virtud



[Verso 2]

Vivamos más tranquilos, generemos menos ruido

Destruyamos lo nocivo con mensajes constructivos

Son paisajes selectivos, controlo aquello que escribo

No el modo en que lo describo ni si pierdo los estribos

Voz tan atroz, con mala voz, ¿te crees veloz?

Te vas precoz, tú de Hugo Boss o de Lacoste, me siento en Lost, no tengo cost

Yo pongo un voz, suena mi phone; es Post Malone, quiere mi flow

¿Dónde estabas cuando hacía esta canción?



[Refrán]

Ahora que estoy aquí no me digas qué hacer

No soy un maniquí, yo sí me sé mover

Ahora vivo del free, no vivo pa' joder

Nunca lo hice por mí, nunca quise mi bien

No, no, no-oh-oh, no paro de pensar en todo el mundo

No, no, no-oh-oh, no voy a dejarlo, y punto



[Pre-Coro]

Como Bambi, sin mi mami, tomando bermú

En Miami sin mi Grammy, viendo la Red Bull

Como Babi, calidad para ti cada loop

Sorry papi, estoy de money con toda la crew



[Coro]

¿Pa' que vienes con tus bienes?

Lo que tienes lo retienes, ¿Por qué no lo das?

En las redes, sé que duele

Ver como todo se mueve y no puedes más

Whatever, forever, wherever with my actitud

Colega, tú prueba y entrega todo a tu virtud



[Outro Instrumental]

