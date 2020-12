Escucha la playlist oficial de los ganadores 🏆✨ de LOS40 Music Awards 2020 en Amazon Music

Ya conocemos quiénes han sido los mejores del año. La gran gala de LOS40 Music Awards 2020 se celebró este sábado 5 de diciembre. En ella se desvelaron los ganadores de este año y también pudimos disfrutar de las actuaciones de nuestros artistas favoritos sobre el escenario.

Este año, la música se ha convertido en nuestra mejor compañera, por eso hemos querido condensar en esta playlist las canciones más importantes de 2020, los mayores éxitos de los artistas que han ganado alguno de los premios de LOS40 Music Awards 2020.

Hazte de unos buenos auriculares, escucha la playlist oficial de ganadores de LOS40 Music Awards 2020 en Amazon Music y solamente, déjate llevar.

Por supuesto, no podían faltar canciones de Dua Lipa, Maluma o David Bisbal, los grandes triunfadores de esta edición de los premios de LOS40, que consiguieron dos estatuillas cada uno. No faltan Break my heart, Hawái o Si tú la quieres, sin duda, los temas que han marcado este 2020.

Aitana y Morat inauguran este listado de hits, en el que también encontramos canciones como Dance Monkey de Tones & I o Dja Dja de Aya Nakamura, que han supuesto una verdadera revolución en las listas de éxitos de todo el planeta. Tenían que estar sí o sí ese Favorito de Camilo, la Tusa de Karol G o la sensacional Tabú de Pablo Alborán con Ava Max.

Tampoco podían faltar las canciones de los artistas que este 2020 han ganado un premio Golden: Pau Donés, un merecidísimo reconocimiento a la trayectoria y al legado de un músico que nos permitió soñar y ser felices a través de sus canciones. Y Dani Martín, que con este galardón ha visto premiado su enorme talento así como su visión única y sin prejuicios de la música.

Las playlists oficiales de los premios, en Amazon Music

Las playlists oficiales de LOS40 Music Awards 2020 están en Amazon Music. Escucha ya la lista de canciones de todos los artistas nominados en esta edición, la playlist de ganadores de años anteriores y de los grandes artistas que han conseguido el premio más preciado: el Golden Music Award.

