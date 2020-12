Miley Cyrus se desnuda en cuerpo y alma para la portada de la revista 'Rolling Stone'

Lejos ha quedado la niña inocente con la que Miley Cyrus se dio a conocer en la factoría Disney. La artista no para de crear titulares, ya sea por su rompedor videoclip con Dua Lipa en la canción de Prisoner, su nuevo álbum o sus sentidas declaraciones sobre su divorcio con Liam Hemsworth. Ahora la diva es portada en la revista Rolling Stone y posa de la manera más atrevida y despampanante.

Con sus manos como único recubrimiento de su cuerpo y dedicando una mirada desafiante a la cámara, Miley vuelve a demostrar que le da igual lo que la gente diga de ella. Es más, la celebrity ha dedicado esta portada a todos los periódicos que hablan de ella. "At least I give the papers something they can write about" (Al menos doy a los periódicos algo sobre lo que puedan escribir) ha escrito la cantante en su cuenta de Instagram con una foto que muestra la portada de Rolling Stone.

Con las uñas negras, el cuerpo lleno de tatuajes y joyas de lo más rocambolescas y llamativas, así es como Cyrus habla de su nuevo disco, Plastic Hearts, en la revista. Aunque este medio habla de "Miley's Rock & Roll Heart", ya que la cantante ha sacado su lado más rockero para la composición de este trabajo.

La de la portada no es la única foto ardiente de Miley Cyrus, lo cierto es que la artista tiene muchas otros posados con esta revista que darán de qué hablar, como esta última que ha subido Cyrus en la que las el logo del medio de comunicación tapa su pecho.

El fotógrafo que ha captado este posado es Brad Elterman, quien, en su cuenta de Instagram también subió la portada de la revista y afirmaba que fotografiando a Miley había tenido "el momento de su vida''.