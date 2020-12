Si tienes un iPhone 6, 6 Plus, 6S o 6S Plus podrías recibir hasta 189 euros

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado su demanda a Apple tras considerar que la compañía "provocó deliberadamente que sus iPhone 6 quedaran obsoletos mucho antes de lo que debían", señalan en el comunicado.

Al parecer, se ha demostrado que Apple ha "manipulado intencionadamente" los software de los iPhone 6, 6S, 6 Plus y 6S Plus para "enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, pese a que eso provocaría que los teléfonos se ralentizaran y perdieran rendimiento e incluso se apagaran inesperadamente", explica la OCU. Además, aseguran que dichos usuarios no han sido informados al respecto y que muchos se han visto obligados a comprar otro nuevo modelo.

Es por ello por lo que, en colaboración con otras asociaciones de consumidores europeas, han presentado una acción legal contra la compañía de la manzana. ¿Qué piden a cambio? Que se reembolsen de entre 99 a 189 euros a los consumidores de este modelo de teléfono móvil. La cantidad de dinero es equivalente al importe de la batería más un 10% del precio de la compra del móvil.

"Los afectados pueden ser compensados por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que se vieron obligados y por los daños morales provocados: la pérdida de rendimiento de sus dispositivos hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca", se explica en el comunicado.

Además, dicha organización insta a todo aquel usuario que haya sufrido las desventajes de estos modelos de dispositivos a que apoye la acción contra la obsolesencia y a favor de las compensaciones a los perjudicados.