Dani Martín, emocionado con las palabras que le dedicó Joaquín Sabina en LOS40 Music Awards 2020

Un año más Dani Martín ha sido protagonista de LOS40 Music Awards. Primero como El canto del loco y luego en solitario, el madrileño ha sido un habitual de esta gala y acumula un buen número de estatuillas. Este año tendrá que sumar una más, una muy especial. Ha sido uno de los afortunados que ha recibido un Golden Music Award.

Ya tiene en su poder esa estatuilla tan colorida, con la estrella del caos de Okuda, el artista cántabro que en 2019 creó este diseño exclusivo para un premio del que no todos los músicos pueden presumir. Y no fue la única sorpresa.

Tras recibir su estatuilla apareció en pantalla su gran amigo Joaquín Sabina que hace un pequeño cameo en su canción La mentira con la que nos presentó su último álbum, Lo que me dé la gana.

El brindis de Sabina

“Saludos desde nuestro after secreto de la calle Pez”, comenzó diciendo con una copa de vino blanco en la mano y haciendo un guiño a esa canción que comparten.

“Decía ese gran filósofo al que tú y yo tanto admiramos, me refiero al Cholo Simeone, que no puedes cambiar de madre y de equipo, que es lo único que no puedes cambiar. Sabias palabras, pero déjame que añada que también cuesta cambiar de compañeros de viaje cuando el camino se hace corto”, continuó haciendo alusión al Atleti, equipo por el que ambos sienten pasión.

“Juntos hemos cantado, hemos vivido, hemos bebido, hemos reído, hemos dejado que los sueños nos corran libres por las venas y, a pesar de todos los años de aguantarnos el uno al otro, ahora que estás a punto de recibir un, más que merecido, Golden, tengo que lanzarte esa frase que solo uno en las grandes ocasiones y que tú tan bien conoces: Joder, Dani… Y sin embargo te quiero… pero que nadie se entere”, terminaba diciendo antes de brindar por él.

Un Golden especial

Como para no emocionarse. No todos los días el maestro te dedica unas palabras así. Bonita declaración de amor por la que no podía más que sentirse agradecido. “Joder, muchas gracias Sabina, te quiero. Me siento muy orgulloso de que te hayas tomado un tiempo para lanzarme este mensaje tan bonito y esto es un premio, para mí, súper importante, como todos, pero creo que los del presente son los más bonitos", comenzaba diciendo Dani en la gala con los ojos humedecidos.

Dani quiso aprovechar sus minutos de gloria para dar las gracias a todos los que hacen posible que la música no pare, pese a la pandemia. "Quiero agradecer a LOS40 por haber seguido con estos premios adelante porque, gracias a eso, mucha gente hoy está trabajando aquí, porque parece como si fuera un simulacro de que empieza todo otra vez, de que estamos de gira, de que estamos cantando, y ese es el mensaje que tenemos que hacer. Toda la gente que nos dedicamos a la cultura, el que esto no pare, que podamos demostrar que somos capaces de ser una familia unida", ha expresado el músico madrileño.

Y a todos esos que hacen posible que la cultura no pare, ha dedicado su premio: "Este premio es para toda la gente que trabaja detrás de los escenarios, que hace posible todas nuestras giras, que hace posible todos nuestros discos, que hace posible que todo lo que nos emociona y nos ilusiona en esos encuentros que tenemos en los escenarios, conciertos, televisiones y en los discos que están en las tiendas y en los streamings... hay un montón de gente detrás trabajando que hace que nosotros nos subamos aquí con tranquilidad, con seguridad y podamos transmitiros esas emociones".

Y como buen hijo, no quiso olvidarse de sus padres y de todos aquellos que siempre han estado a su lado. "También esto es para mi padre, para mi madre y para toda la gente que me quiere de verdad, ojalá que podamos abrazarnos y seguir para adelante. Hoy para mí es un día que siento como un avance, así que todo el amor y todo el cariño para esta casa y para todo mi país y para todo el planeta. Muchas gracias”, terminó diciendo.

Una vida de logros

Un Golden Music Award 2020 para un hombre que ha procurado hacer siempre lo que le da la gana. Que no ha escondido sus complejos e inseguridades. Un hombre que ama la música en todas sus variantes y que siempre está buscando salida a sus inquietudes creativas. Logros no le faltan para recibir un premio de estas características.