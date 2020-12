Dani Martín recita ‘Volverá’ de El Canto del Loco en el PRESHOW de LOS40 Music Awards 2020

Dani Martín es uno de esos cantantes que nunca pasarán de moda. No importan las generaciones que vayan surgiendo a lo largo de los años, ya que la música del madrileño será siempre escuchada en cada una de ellas.

El artista no solo estaba nominado a las categorías de Artista o Grupo y de Videoclip del Año de LOS40 Music Awards 2020, sino que además nos ofreció su música sobre el escenario. Un momento mágico que nos mantuvo pegados a la pantalla sin pestañear. Pero si pensabas que eso iba a ser todo, estabas completamente equivocado/a.

Dani pasó por el PRESHOW de LOS40 Music Awards gracias a Amazon Music. Allí le esperaba David Álvarez, con el que charló sobre sus nominaciones y muchas cosas más. ¿Te imaginas al madrileño volviendo a la pantalla para interpretar algún papel en una serie? "Me encantaría hacer algo pero que se saliera de lo que yo ya sé hacer", señala.

Uno de los discos que nos ha regalado el 2020 es Lo Que Me Dé La Gana, que vio la luz el 16 de octubre y con el que Dani volvió a sacar su lado más gamberro. Pero no solo en el repertorio musical, sino también en su portada. Pero, ¿a quién dedica la peineta? Pues a él mismo, a sus prejuicios y a todo lo que no le deja ser él mismo. Así se lo ha contado a nuestro DJ.

Vivimos tiempos complicados, pero la música siempre ha encontrado la forma de lidiar con las adversidades. Esto no quita que todos estemos deseando ver a nuestros artistas favoritos en directo y sobre un escenario. Uno de ellos es Dani Martín. "Estar encima de un escenario es una droga muy dura", asegura el intérprete de La Mentira.

El broche de su entrevista en el PRESHOW de nuestros premios lo pone su final inesperado. Dani Martín recita uno de los mayores éxitos de El Canto del Loco, Volverá, mientras recuerda algunos de los mejores momentos que la música le ha regalado. Tranquilo/a, a nosotros también se nos ha saltado la lagrimilla.

Dani Martín no podía faltar en el PRESHOW de LOS40 Music Awards 2020. Este es un extracto de su entrevista, que forma parte del programa completo de una hora que también puedes ver aquí.