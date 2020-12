Camilo casi pierde el BIGOTE en el PRESHOW de LOS40 Music Awards 2020

Camilo es uno de esos artistas a los que siempre te apetece escuchar. Su peculiar voz y el talento que tiene en la creación de sus canciones lo convierte en uno de los más escuchados del panorama actual. Es por ello por lo que no podía faltar a nuestra cita musical del año.

Y es que el colombiano ha llegado a nuestros premios con tres nominaciones: dos de ellas en la categoría de Canción, y otra, en la de Artista o Grupo Revelación. Pero eso no es todo, ya que también pasó por el PRESHOW de LOS40 Music Awards gracias a Amazon Music.

Allí le ha esperado Félix Castillo al que, además de haberle esquivado para que no le cortase el bigote, también le ha contado emocionado cómo se siente ante la celebración de nuestros premios. Pero eso no es todo, nuestro DJ y locutor le ha obligado a elegir entre Tusa y Hawái. Su respuesta te sorprenderá (o no).

Si hay algo que une a Camilo con Mau y Ricky, además de su pasión por la música, es un parentesco. Los hermanos Montaner y el colombiano son cuñados, pues Camilo es marido de Evaluna, la pequeña de la familia venezolana. Pero, ¿cómo es la relación entre los artistas? Nuestro protagonista asegura que es "fantástica", aunque asegura que para el que no esté relacionado con la industria, puede ser "aburrida".

Sea como sea, el colombiano ha llegado a múltiples rincones del planeta con sus canciones. Pero a veces ha tenido que ser él el que se ha movido para conseguir llegar a esas canciones. En una ocasión, de hecho, se trasladó hasta Zahara de los Atunes, en Cádiz, para componer los temas que hoy en día escuchamos. ¿Cuáles crees que son? Escucha la entrevista para comprobarlo.

Camilo no podía faltar en el PRESHOW de LOS40 Music Awards 2020. Este es un extracto de su entrevista, que forma parte del programa completo de una hora que también puedes ver aquí.