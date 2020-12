David Bisbal cambia la letra de Silencio y hace su ‘versión pandemia’ en el PRESHOW de LOS40 Music Awards 2020

David Bisbal, uno de los máximos nominados de LOS40 Music Awards 2020, también ha pasado por el PRESHOW que se ha celebrado este sábado 5 de diciembre gracias a Amazon Music. El artista no suele faltar a la cita y en esta ocasión, no solo ha hablado con David Álvarez, presentador del programa, sino que también se ha atrevido a cambiar la letra de Silencio para hacer su 'versión pandemia'.

[Sigue aquí en directo la gala de LOS40 Music Awards 2020]

“Me siento muy reflejado en Aitana”

Bisbal está nominado en varias categorías, entre ellas Mejor Canción del Año por Si tú la quieres, un tema que cuenta con la estrecha colaboración de Aitana. Ambos han cosechado mucho éxito con este hit que se lanzó durante la cuarentena y el cantante ha hablado en el PRESHOW sobre aquello que le une a Aitana: ambos participaron en OT y ambos triunfaron quedando segundos en el talent musical de Televisión Española.

"Los dos salimos de Operación triunfo y me siento muy reflejado en Aitana. Me gusta mucho cómo lo está llevando porque está construyendo una carrera fantástica, está cuidando a su gente y me gusta su actitud, lo amable y colaboradora que es", ha empezado diciendo el artista. "Una colaboración no solo es grabar un tema y olvidarte. Ella ha seguido colaborando conmigo en redes sociales y un montón de actividades. Y de eso se trata en parte la música. Estoy muy contento con mi Aitana".

¿Qué haría si alguno de sus hijos quiere ir a 'OT'?

Hace solo unas semanas que nació Blanca, el tercer hijo de David Bisbal y el segundo con Rosanna Zanetti. El intérprete está feliz con esta nueva paternidad y sobre ella le ha querido preguntar David Álvarez durante su paso por el PRESHOW de LOS40 Music Awards. Como siempre, se ha mostrado feliz con esta nueva etapa y ojo, porque no le parecería mal que alguno de sus pequeños quisieran ir en un futuro a Operación triunfo.

"Sería Operación triunfo 45", ha bromeado. "Me gustaría decirle que se lo tome en serio. Es un programa al que hay que tenerle mucho respeto. Y si su sueño y su objetivo es que la gente lo vea por televisión a través de ese concurso le avisaré de que las cosas hay que hacerlas con mucho respeto", y ha añadido: "Y, por supuesto, le apoyaré".

David Bisbal interpreta la versión 2020 de 'Silencio'

Para terminar, David Bisbal ha aceptado el reto de interpretar una nueva versión de Silencio, uno de los temas más icónicos de su discografía. 2020 nos ha cambiado a todos por culpa del coronavirus y muchas de esas canciones que nos han acompañado durante toda la vida serían muy diferentes si se escribieran ahora.

Hemos puesto en práctica este ejercicio con Silencio de David Bisbal, haciendo la 'versión pandemia' que tiene la siguiente letra:

Distancia Dos metros mínimo entre dos cuerpos Porque un día me tosiste Distancia Que yo te llevaría al huerto Que ahora no se puede juntar

¿Quieres ver el momento en vídeo? ¡Dale al play!

David Bisbal no podía faltar en el PRESHOW de LOS40 Music Awards 2020. Este es solo un extracto del programa, pero si quieres descubrir todo lo que ha pasado puedes verlo pinchando aquí.