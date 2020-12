El reparto de 'Padre no hay más que uno 2' en la portada del Blu-Ray de la película / Sony Pictures / Foto © Imagen promocional

1 de 10 La secuela de la comedia más exitosa del cine español reciente, Padre no hay más que uno 2, llega a tu estantería este noviembre. La película está protagonizada por Santiago Segura, Toni Acosta, Leo Harlem y Silvia Abril y ya lleva recaudados en salas más de 12 millones de euros, lo que le hace encabezar la lista mayor recaudación del año 2020. Todo un portento de la comedia disparatada española que este mes llega a formatos Home Video. Además, en el Blu-Ray puedes encontrar un making of de la película y varios videoclips de la canción de Santiago Segura, Mediodía en la luna. Tráiler.