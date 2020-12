Jin de BTS desvela la sorpresa de cumpleaños que le ha dado V

Los chicos de BTS, además de compañeros de banda, son buenos amigos. Y eso es algo que demuestran a menudo, sobre todo, en las fechas más especiales.

Sin ir más lejos, el pasado 4 de diciembre Jin cumplió 28 años, según los cálculos internacionales. Como era de esperar, las redes sociales se inundaron de bonitos mensajes hacia el cantante, aunque sus fans no fueron los únicos que lo felicitaron.

El surcoreano se conectó con sus seguidores en directo a través de Naver V Live, y allí decidió compartir la bonita sorpresa que su compañero V le dio durante su día más especial del año. Según Soompi, Jin cuenta cómo decidió esperar hasta tarde la noche anterior a su cumpleaños para leer las felicitaciones de sus amigos y familiares.

Para su sorpresa, recibió menos de las que esperaba, y se fue a dormir con una extraña sensación. Entonces, V contactó con sus amigos para pedirles que le grabasen un vídeo de felicitación y se lo enviasen. Uno de ellos era el actor Park Seo Joon.

"V me conmovió mucho y le agradecí mucho haberlo organizado", explica el cantante en directo. "Me ha dicho por teléfono que había reunido más vídeos para mí y me dijo: ‘Ves, hyung, eres alguien que es amado por muchos", añade según este medio. Sin duda, un bonito gesto que demuestra lo detallista que es su compañero. ¿Quién no quiere un V en su vida?

Por su parte, los seguidores de la banda no dejaron pasar esta fecha tan especial y llenaron las redes de fotos y vídeos de nuestro protagonista. ¡Feliz cumpleaños, Jin!