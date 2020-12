Julia Medina y Cepeda unen sus voces en ‘No Hablan Más De Ti’: ¡mira el vídeo y la letra!

Ahora que aún no curé mis heridas

Vienen a decirme que no estás tan mal

Y yo pregunto al vals

Que nunca nos bailó

De qué me sirve ahora la esperanza



No hay nada más

Por una vez en la vida

Diferencio entre el espejo y el cristal

Y acaba de llorar por ser la última vez

Que tiemblas tú también, que dueles y algo más



Sabrás

Que puedes ser de todos y del aire

Que me acostumbro a verte en otros bares

No me sientas más culpable

De suspiros en portales

Que no hablan más de ti

Que no hablan más de ti



Me imaginé alzándome en otra risa

Y su eco me alejaba de ti

Me vi siendo feliz

Más libre más azul

Me dueles, cicatriz

Me enseñas siendo tú



Sabrás

Que puedes ser de todos y del aire

Que me acostumbro a verte en otros bares

No me sientas más culpable

De suspiros en portales



Y ojalá

Te encuentre enamorado de cualquiera

Que vueles, que ahora en casa nadie espera

Ya no evites las verdades

Que a mis ojos llegan tarde

Que no hablan más de ti



Que no hablan más de ti

Que no hablan más de ti

No hablan más de ti



Y ojalá

Te encuentre enamorado de cualquiera

