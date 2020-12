Piso 21 y Maluma esperan a los amores de sus vidas en ‘Más De La Una’: ¡mira el vídeo!

Acepto que yo, yo cometí el error

Que lo que viste dolió

Otra vez me pasó, yeah

Y ya no sé si culpar al alcohol

Si el culpable soy yo

Y me siento peor, yeah

Y ya son más de la una y no contesta, ¿dónde estará? (¿Dónde estará?)

Ya no me tiras ninguna indirecta, ¿con quién andarás?

Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde

Uh-woh, uh-woh, ay, con quién andarás

Y ya son más de la una y no contesta', ¿dónde estarás? (Ey)

Ya no me tiras ninguna indirecta, ¿con quién andarás? (Yeah)

Y no puedo reclamarte (Yeah), ya sе me hizo tarde, (Woh)

Uh-woh, uh-woh, ay, con quién andarás

Papi Juancho

Ey, con quién andará' (Wuh)

¿Quién la visitará? ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara?

Ya no quiеro aceptar que alguien má' llegará (F*ck that)

Seré el hijuep*ta que siempre la caga (Uh-wuh)

Tu vida 'tá cabrona

Entra, que en la mía seguirá estando más sola (Shit)

Es el f*ckin' karma que no perdona

Me siento Maradona sin la bola (Gol)

Estoy arrepentido, sí

Claro que estoy arrepentido

No estoy pidiendo que tú vuelvas

Pero cómo quisiera que nunca te hubieras ido (Jaja)

Y ya son más de la una y no contesta, ¿dónde estará? (¿Dónde estará?)

Ya no me tiras ninguna indirecta, ¿con quién andarás? (Nah, nah)

Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde

Uh-woh, uh-woh, ay, con quién andarás

Yo con mi maña no sé a quién engaño, haciéndote el daño

El mismo aunque pasen los años

No aprendo y sigo siendo el malo, y aunque te extraño

Mi intención es no volver amar

Dame una señal, bebé, por favor

Hoy no quiero hablar, sería mejor

Que me dé la verde y de aquí no me voy

Y yo no sé si juzgar al alcohol

Si el culpable soy yo, si me siento peor (Uh-uh), yeah

Y ya son más de la una y no contesta', ¿dónde estarás?

Ya no me tira ninguna indirecta, ¿con quién andará?

Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde

Oh-yeah, ay, con quién andará

Y ya (Yeah) son más de la una y no contesta', ¿dónde estarás?

Ya no me tiras ninguna indirecta, ¿con quién andarás? (Yeah)

Y no puedo reclamarte (Yeah), ya se me hizo tarde (No)

Uh-yeh, ay, con quién andarás

You know, baby

Papi Juancho

Piso 21

Piso 21

Maluma

Ja

Sky (The original baby)

Taiko

Dímelo, Edge

Medellín, Colombia

Esto es family, ¿okey?

El Amor en Los Tiempos del Perreo

Jaja

Y ya son más de la una y no contesta, ¿dónde estará? (¿Dónde estará?)

Ya no me tiras ninguna indirecta, ¿con quién andarás? (Nah, nah)

Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde

Uh-woh, uh-woh, ay, con quién andarás

I'm sorry

