Nil Moliner no podía estar más contento. No dejó de sonreir y mostrar su alegría tras convertirse en el artista revelación del año en la categoría nacional. "Gracias a todos los compañeros y compañeras nominados, a Natalia Lacunza, a Maikel Delacalle, a Miki Núñez y a Lérica... gracias a mi hermano Dani, gracias a mis mánagers, Carles y Ángel, gracias a mis productores, Manu Guix y Roger Rodés, gracias a Warner y a Gettin y a toda la familia de LOS40, gracias a mi equipo técnico y a mi banda, que estamos pasando un momento muy duro, gracias a todo el sector por aguantar. Gracias a mis amigos y amigas y gracias a mis padres", dijo en su discurso.

Y no fue su único gran momento de la noche ya que recibió el premio de manos de su amigo Dani Fernández con el que cantó Soldadito de hierro.